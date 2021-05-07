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Нацбанк признал двух топ-менеджеров «Альфа-банка» не соответствующими требованиям, предъявляемым к деловой репутации

07.05.2021 13:13 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня на сайте регулятора появился протокол №9, в котором регулятор признал председателя правления «Альфа-банка» Валерия Смоляка и исполнительного директора Константина Застольского «не соответствующими квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации». В чем именно выразилось несоответствие, пока регулятор не сообщает.

— Мы принимаем к сведению решение НБРБ не сертифицировать двух членов нашего правления. Правление имеет необходимый кворум, банк выполняет все нормативные показатели по капиталу и ликвидности и продолжает работать в обычном режиме для реализации своей стратегии, — прокомментировали ситуацию в «Альфа-банке».

(будет дополнено)

 
 
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Сегодня на сайте регулятора появился протокол №9, в котором регулятор признал председателя правления «Альфа-банка» Валерия Смоляка и исполнительного директора...
 
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