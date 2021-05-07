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Нацбанк признал двух топ-менеджеров «Альфа-банка» не соответствующими требованиям, предъявляемым к деловой репутации
Источник материала: Onliner
Сегодня на сайте регулятора
— Мы принимаем к сведению решение НБРБ не сертифицировать двух членов нашего правления. Правление имеет необходимый кворум, банк выполняет все нормативные показатели по капиталу и ликвидности и продолжает работать в обычном режиме для реализации своей стратегии, — прокомментировали ситуацию в «Альфа-банке».
(будет дополнено)
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Нацбанк признал двух топ-менеджеров «Альфа-банка» не соответствующими требованиям, предъявляемым к деловой репутации
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