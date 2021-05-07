Витебский департамент охраны МВД закупает ПО с системой распознавания лиц

Источник материала: Tut.by

В Сети обратили внимание на тендер на сайте госзакупок — Витебское отделение Департамента охраны МВД планирует закупить ПО с системой распознавания лиц. Некоторые предположили, что это может быть продукция Synesis — спросили у главы компании, так ли это.



Скриншот сайта icetrade.by

Предметом закупки выступает программное обеспечение под названием «Система видеорегистрации на основе программного комплекса по обеспечению интеллектуального видеонаблюдения» (планируется закупить 146 штук на сумму почти в 53 тысячи рублей).

Предмет закупки должен, в частности, иметь модуль автоматического распознавания лиц, в том числе позволяющий проводить:

обнаружение, определение и распознавание лиц в «живом» видеопотоке;

одновременное распознавание нескольких субъектов в режиме реального времени в видеопотоке;

выявление определенных лиц (заданных объектов поиска) в местах массового скопления людей;

определение пребывания (перемещения) лица в зоне, указанной пользователем;

импорт фотографий в базу данных и экспорт фотографий распознанных лиц;

настройку необходимой реакции системы на распознавание лица, в том числе — путем передачи управляющего сигнала на внешние системы (контроля управления доступом).



Скриншот сайта icetrade.by

Также там должен быть модуль автоматического распознавания государственных регистрационных знаков транспортных средств, в том числе позволяющий распознавать более 95% государственных регистрационных знаков транспортных средств страны; сформировать базу данных распознанных номеров с сохранением сопутствующей информации о дате, времени, месте обнаружения автомобиля и относительном направлении его движения; организовать поиск распознанных ранее номеров по заданным параметрам; автоматически проверять распознанный государственный регистрационный знак по внутренним спискам (базам данных); группировать номера в «черные» и «белые» списки и так далее.

Еще один модуль — автоматического детектирования событий, в том числе позволяющий обнаруживать и подсчитывать объекты, пересекающие контрольную линию либо границу запретной зоны в заданном направлении или в обоих направлениях (с выдачей либо без выдачи тревожного сообщения). А еще — обнаруживать оставленные предметы, определять скопления людей и даже засекать задымление или открытый источник огня. Среди прочего там есть и строчка «определение праздношатания» — под этим понимается «нахождение человека внутри контролируемой зоны в течение заданного времени».

Некоторые предположили, что речь может идти о продуктах «Синезиса», однако глава Synesis Александр Шатров заверил, что ни его компания, ни аффилированные с ней организации не собираются участвовать в этом тендере.

Мы также позвонили в Витебское отделение Департамента охраны и спросили, не проводится ли эта закупка в рамках Республиканской системы мониторинга общественной безопасности, на что нам ответили отрицательно, добавив, что это «для внутреннего использования».