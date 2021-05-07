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Витебский департамент охраны МВД закупает ПО с системой распознавания лиц
Источник материала: Tut.by
В Сети обратили внимание на
Предметом закупки выступает программное обеспечение под названием «Система видеорегистрации на основе программного комплекса по обеспечению интеллектуального видеонаблюдения» (планируется закупить 146 штук на сумму почти в 53 тысячи рублей).
Предмет закупки должен, в частности, иметь модуль автоматического распознавания лиц, в том числе позволяющий проводить:
Также там должен быть модуль автоматического распознавания государственных регистрационных знаков транспортных средств, в том числе позволяющий распознавать более 95% государственных регистрационных знаков транспортных средств страны; сформировать базу данных распознанных номеров с сохранением сопутствующей информации о дате, времени, месте обнаружения автомобиля и относительном направлении его движения; организовать поиск распознанных ранее номеров по заданным параметрам; автоматически проверять распознанный государственный регистрационный знак по внутренним спискам (базам данных); группировать номера в «черные» и «белые» списки и так далее.
Еще один модуль — автоматического детектирования событий, в том числе позволяющий обнаруживать и подсчитывать объекты, пересекающие контрольную линию либо границу запретной зоны в заданном направлении или в обоих направлениях (с выдачей либо без выдачи тревожного сообщения). А еще — обнаруживать оставленные предметы, определять скопления людей и даже засекать задымление или открытый источник огня. Среди прочего там есть и строчка «определение праздношатания» — под этим понимается «нахождение человека внутри контролируемой зоны в течение заданного времени».
Некоторые предположили, что речь может идти о продуктах «Синезиса», однако глава Synesis Александр Шатров заверил, что ни его компания, ни аффилированные с ней организации не собираются участвовать в этом тендере.
Мы также позвонили в Витебское отделение Департамента охраны и спросили, не проводится ли эта закупка в рамках Республиканской системы мониторинга общественной безопасности, на что нам ответили отрицательно, добавив, что это «для внутреннего использования».
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На тендер обратили внимание в Сети, предположил, что речь может идти о продукции Synesis. Спросили главу компании, так ли это.
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