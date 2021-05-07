«Вы ужаснетесь тому, что увидите»: Лукашенко анонсировал новые подробности «заговора» против него

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Иллюстративное фото

Александра Лукашенко сайт president.gov.by . - На фоне мировой ковидной пандемии в наше общество пытались внедрить еще один вирус - вирус саморазрушения. Но подавляющее большинство белорусов понимает, наследниками какого героического поколения являются. И забрать у нас право свободно жить и работать в родной стране никто и никогда не сможет». «Сегодня мы их не видим, они глубоко спрятаны и действуют иезуитскими методами, которых мы порой не знаем, и нам приходится отстраиваться на марше, - цитируетсайт. - На фоне мировой ковидной пандемии в наше общество пытались внедрить еще один вирус - вирус саморазрушения. Но подавляющее большинство белорусов понимает, наследниками какого героического поколения являются. И забрать у нас право свободно жить и работать в родной стране никто и никогда не сможет».

«То, что вы, журналисты с чекистами, провели эти операции и людям показали - цветочки. Ягодка еще не показана. Но мы покажем ее, и вы ужаснетесь тому, что вы увидите», - заявил Лукашенко.

О возможном суде над собой

«Пусть бы Великобритания уже там выступила, Америка, Франция, в коалиции же были. Но не наследники фашизма. Они меня будут судить… Кто вы такие, чтобы меня судить? За то, что я защищаю вас и свою страну?!» - завил Лукашенко.

О выборах

«Я - за. Публично об этом говорю. Я за выборы, которых они требуют. Я переживу все, переступлю через то, что мы независимы, суверенны. Я готов. Параллельно с американцами. Американцы пусть назначают досрочные выборы, и мы в этот же день назначим в Беларуси выборы», - сказал Лукашенко.

«Они вытерли ноги о действующего Президента. Они до сих пор ему в этом Твиттере не дают слова сказать. Они тогда его заблокировали. Какой же доступ к средствам массовой информации?» - возмутился Лукашенко.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Вы ужаснетесь тому, что увидите»: Лукашенко анонсировал новые подробности «заговора» против него «То, что вы, журналисты с чекистами, провели эти операции и людям показали - цветочки», - заявил политик.

По его словам, тогда враг был очевидным, зримым, а сейчас ситуация сложнее, поскольку противодействовать приходится скрытым силам.Он отметил, что по делу о попытке «мятежа» в Беларуси будут опубликованы новые, еще более громкие факты.Отвечая на вопросы журналистов, политик назвал «глупым шагом и сиюминутной политикой» обращение в прокуратуру Германии в отношении него, в котором говорится о преступлениях против человечности.Он также отметил, что в Беларуси готовы провести досрочные президентские выборы, но только параллельно с новыми выборами Главы государства в США.По его словам, на президентских выборах в США бюллетени с подписями завыбрасывались в урны.