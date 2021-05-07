Источник материала: АФН

Беларусь получила собственную вакцину от COVID-19. Об этом сегодня заявил Лукашенко.

"В пробирке мы вчера получили свою вакцину", - заявил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

По его словам, это другая, отличная от того, что сегодня Беларусь закупает.

Как врачи называют, "живая вакцина", уточнил Лукашенко.

По его словам, пока с выпуском препарата не торопятся.

"Мы посмотрим, что будет послезавтра, когда изменится болезнь. Потому что штамм будет совсем другой", - сказал он.