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В Гомеле на Советской автомобиль сбил велосипедистку
Источник материала: Tut.by
В Гомеле на Советской произошло ДТП с участием велосипедиста,
ДТП произошло примерно в 11.00 недалеко от перекрестка Советской и Ефремова.
По информации очевидцев, муж и жена на велосипедах переезжали пешеходный переход, в этот момент женщину сбил автомобиль.
Пострадавшую с травмами доставили в больницу.
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ДТП произошло примерно в 11.00 недалеко от перекрестка Советской и Ефремова.
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