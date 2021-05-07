В Гомеле на Советской автомобиль сбил велосипедистку

Источник материала: Tut.by

В Гомеле на Советской произошло ДТП с участием велосипедиста, сообщает ЧП Гомель.





ДТП произошло примерно в 11.00 недалеко от перекрестка Советской и Ефремова.

По информации очевидцев, муж и жена на велосипедах переезжали пешеходный переход, в этот момент женщину сбил автомобиль.

Пострадавшую с травмами доставили в больницу.

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