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Оператор life:) подарит ветеранам и всем абонентам старше 80 лет два месяца бесплатной связи

07.05.2021 13:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мобильный оператор life:) объявил о проведении акции — ветеранам Великой Отечественной войны и всем абонентам старше 80 лет компания подарит 2 месяца бесплатной связи.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Joshua Hoehne / Unsplash

Деньги на бонусный счет ― 20 рублей — будут начислены сегодня, то есть 7 мая. Воспользоваться ими можно по 6 июля включительно.

С бонусного счета будет списываться плата за тариф, также можно добавлять пакеты интернета и минут или просто звонить близким во все сети по Беларуси.

Также оператор напоминает, что у него есть тариф «Льготный» с низкой абонплатой ― 2 руб/мес, безлимитом звонков внутри сети и копилкой минут в другие сети (за входящие вызовы из других сетей начисляются минуты на исходящие звонки).

Подключить этот тариф могут не только ветераны Великой Отечественной войны, но и участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС; люди, достигшие пенсионного возраста; другие категории граждан, имеющие льготы.

 
 
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