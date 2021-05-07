Оператор life:) подарит ветеранам и всем абонентам старше 80 лет два месяца бесплатной связи

Источник материала: Tut.by

Мобильный оператор life:) объявил о проведении акции — ветеранам Великой Отечественной войны и всем абонентам старше 80 лет компания подарит 2 месяца бесплатной связи.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Joshua Hoehne / Unsplash

Деньги на бонусный счет ― 20 рублей — будут начислены сегодня, то есть 7 мая. Воспользоваться ими можно по 6 июля включительно.

С бонусного счета будет списываться плата за тариф, также можно добавлять пакеты интернета и минут или просто звонить близким во все сети по Беларуси.

Также оператор напоминает, что у него есть тариф «Льготный» с низкой абонплатой ― 2 руб/мес, безлимитом звонков внутри сети и копилкой минут в другие сети (за входящие вызовы из других сетей начисляются минуты на исходящие звонки).

Подключить этот тариф могут не только ветераны Великой Отечественной войны, но и участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС; люди, достигшие пенсионного возраста; другие категории граждан, имеющие льготы.