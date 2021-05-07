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Оператор life:) подарит ветеранам и всем абонентам старше 80 лет два месяца бесплатной связи
Источник материала: Tut.by
Мобильный оператор life:)
Деньги на
С бонусного счета будет списываться плата за тариф, также можно добавлять пакеты интернета и минут или просто звонить близким во все сети по Беларуси.
Также оператор напоминает, что у него есть тариф «Льготный» с низкой абонплатой ― 2 руб/мес, безлимитом звонков внутри сети и копилкой минут в другие сети (за входящие вызовы из других сетей начисляются минуты на исходящие звонки).
Подключить этот тариф могут не только ветераны Великой Отечественной войны, но и участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС; люди, достигшие пенсионного возраста; другие категории граждан, имеющие льготы.
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Деньги на бонусный счет будут начислены сегодня.
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