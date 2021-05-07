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Лукашенко прокомментировал информацию, что ветераны ВОВ не получат единовременные выплаты к 9 мая
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко прокомментировал
Александр Лукашенко, как сообщает его пресс-служба, подчеркнул: государство как поддерживало ветеранов, так будет их поддерживать и в дальнейшем. «Их-то осталось совсем ничего. И это наши скрепы, как модно сейчас говорить. Это наша основа. Пока живы они, у нас есть хотя бы вот такая одна мощная точка опоры для того, чтобы сохраниться и сохранить наше государство», — заявил Александр Лукашенко.
«Мы ежемесячно им доплачиваем и поддерживаем. И это неправда, что мы их разово не поддержим: у нас три выплаты ежемесячно и разовые есть выплаты. И мы выделили немалые средства, чтобы поддержать участников войны, блокадников Ленинграда, тружеников тыла и прочих — около 65 миллионов рублей выделено. И эти разовые выплаты участники войны обязательно получат», — заявил Лукашенко.
При этом Александр Лукашенко не уточнил, про какие разовые выплаты идет речь. Из его комментария остается непонятным, выплатят в итоге ветеранам ВОВ единовременную выплату к 9 мая или нет.
Про какие ежемесячные выплаты речь
В Минтруда
В ведомстве уточняют, что ветеранам Великой Отечественной войны и пострадавшим от последствий войны к получаемой пенсии предусмотрена дополнительная ежемесячная выплата.
Также есть ежемесячная возрастная доплата к пенсии и ежемесячная надбавка за уход, добавляют в Минтруда.
«Суммарный размер ежемесячной выплаты к пенсии (в виде повышения, возрастной доплаты, надбавки на уход) инвалидам и участникам войны на 1 мая текущего года составляет: 410 рублей — инвалидам войны I группы, 376 рублей — инвалидам войны II группы, 273 рублей — инвалидам войны III группы и участникам войны», — уточняют в Минтруда.
По данным ведомства, в мае этого года средняя пенсия по возрасту инвалидов войны составляет 832 рубля. К примеру, у инвалидов I группы — 985 рублей, инвалидов II группы — 940 рублей, инвалидов III группы — 690 рублей. Средняя пенсия по возрасту участников войны — 690 рублей.
«В 2021 году расходы на пенсионные выплаты для ветеранов войны и граждан, пострадавших от последствий войны, составят порядка 104 миллиона рублей (включая вышеуказанные надбавки и повышения)», — сообщают в Минтруда.
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Александр Лукашенко прокомментировал заявление Минтруда о том, что единовременных выплат ветеранам ВОВ, приуроченных к 9 Мая, в этом году не предусмотрено.
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