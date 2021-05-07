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Лукашенко прокомментировал информацию, что ветераны ВОВ не получат единовременные выплаты к 9 мая

07.05.2021 13:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко прокомментировал заявление Минтруда о том, что единовременных выплат ветеранам ВОВ, приуроченных к 9 Мая, в этом году не предусмотрено. По его словам, в Беларуси для ветеранов есть «три выплаты ежемесячно и разовые есть выплаты». «И эти разовые выплаты участники войны обязательно получат», — заявил Лукашенко. Однако он не уточнил, какие конкретно разовые выплаты подразумеваются — единовременные, которые выплачивались, к примеру, в 2020-м, или какие-то другие. Напомним, накануне в Минтруда сообщили, что ветеранам ВОВ в этом году не выплатят единовременные выплаты к 9 мая. Во многих других странах постсоветского пространства такие единовременные выплаты в этом году предусмотрены. Тем временем инициатива BYSOL запустила срочный сбор на выплату для ветеранов.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: TUT.BY

Александр Лукашенко, как сообщает его пресс-служба, подчеркнул: государство как поддерживало ветеранов, так будет их поддерживать и в дальнейшем. «Их-то осталось совсем ничего. И это наши скрепы, как модно сейчас говорить. Это наша основа. Пока живы они, у нас есть хотя бы вот такая одна мощная точка опоры для того, чтобы сохраниться и сохранить наше государство», — заявил Александр Лукашенко.

«Мы ежемесячно им доплачиваем и поддерживаем. И это неправда, что мы их разово не поддержим: у нас три выплаты ежемесячно и разовые есть выплаты. И мы выделили немалые средства, чтобы поддержать участников войны, блокадников Ленинграда, тружеников тыла и прочих — около 65 миллионов рублей выделено. И эти разовые выплаты участники войны обязательно получат», — заявил Лукашенко.

При этом Александр Лукашенко не уточнил, про какие разовые выплаты идет речь. Из его комментария остается непонятным, выплатят в итоге ветеранам ВОВ единовременную выплату к 9 мая или нет.

Про какие ежемесячные выплаты речь

В Минтруда сообщают, что ежемесячные выплаты к пенсии ветеранам Великой Отечественной войны (инвалидам и участникам войны) составляют от 273 до 410 рублей.

В ведомстве уточняют, что ветеранам Великой Отечественной войны и пострадавшим от последствий войны к получаемой пенсии предусмотрена дополнительная ежемесячная выплата.

Также есть ежемесячная возрастная доплата к пенсии и ежемесячная надбавка за уход, добавляют в Минтруда.

«Суммарный размер ежемесячной выплаты к пенсии (в виде повышения, возрастной доплаты, надбавки на уход) инвалидам и участникам войны на 1 мая текущего года составляет: 410 рублей — инвалидам войны I группы, 376 рублей — инвалидам войны II группы, 273 рублей — инвалидам войны III группы и участникам войны», — уточняют в Минтруда.

По данным ведомства, в мае этого года средняя пенсия по возрасту инвалидов войны составляет 832 рубля. К примеру, у инвалидов I группы — 985 рублей, инвалидов II группы — 940 рублей, инвалидов III группы — 690 рублей. Средняя пенсия по возрасту участников войны — 690 рублей.

«В 2021 году расходы на пенсионные выплаты для ветеранов войны и граждан, пострадавших от последствий войны, составят порядка 104 миллиона рублей (включая вышеуказанные надбавки и повышения)», — сообщают в Минтруда.

 
 
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Александр Лукашенко прокомментировал заявление Минтруда о том, что единовременных выплат ветеранам ВОВ, приуроченных к 9 Мая, в этом году не предусмотрено.
 
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