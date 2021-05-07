Навестить и помочь: каждого ветерана в Беларуси поздравят с Днем Победы

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В преддверии 9 мая в Беларуси поздравляют ветеранов. Тех, кто защищал Родину, чествуют с оркестрами, цветами и подарками. Благодарность выражают не только военным, но и узникам концлагерей, партизанам и врачам, рассказывает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Сегодня некоторых ветеранов в Беларуси поздравляют дистанционно. Дело не только в пандемии. Ивану Сурвило в конце мая исполнится 100 лет. Выйти на улицу ему уже тяжело. Любимые военные песни в исполнении оркестра ветеран слушает с балкона. Он ушел на фронт в 24 года: служил в пехоте, прошел всю войну, несколько раз был ранен, освобождал Беларусь и дошел до Берлина. Никогда не забудет, как приходилось спать стоя в лесах и в болотах. За его плечами уже практически сто лет жизни, но даже сейчас воспоминания о войне даются нелегко.

«Освобождали города польские , потом форсировали реку Одр. После взятия Берлина нас вернули в часть, я продолжал службу до 1946 года. Война кончилась 9 мая, а мы еще несколько лет по лесам ходили, вылавливали недобитых немцев», – вспоминает ветеран Великой Отечественной войны Иван Сурвило.

Борис Попков родом из России, но воевал на территории Беларуси. Был пограничником, связистом, служил в разведке. Выполнять свой долг он продолжил и после войны, отслужил 12 лет. День Победы в 1945-м помнит, будто это было вчера.

«Вернулись утром в казармы и легли спать. Вдруг дневальный кричит: «Победа!» А мы ничего не разберем, усталые, стрельба вокруг, мы думали, что прорвалась банда или еще что. К кого было оружие – кто из пулемета, кто из автомата, кто из винтовки, кто из пистолета вверх. Крик! Радость!», – рассказывает ветеран Великой Отечественной войны Борис Попков.

Поздравить ветеранов пришли военные, госслужащие, школьники и гимназисты. Многие принесли цветы и подарки. О ветеранах заботятся не только в преддверии праздников, но и в обычные дни.

«У нас есть акции, мы ездим, поздравляем не только с Днем Победы, просто заезжаем, приносим продукты. Помогаем, подметаем, вытираем пыль, делаем все, что нужно человеку для помощи, ведь некоторые, например, плохо видят или плохо ходят, им надо помогать», – говорит участница клуба юных спасателей-пожарных «Fire» Полина Бокач.

Сейчас в Беларуси живут около трех тысяч ветеранов. В эти дни торжественно поздравят с праздником каждого из них.