В Бресте огласили приговор третьей группе «хороводников»









В тот день колонна демонстрантов вышла на перекресток проспекта Машерова и бульвара Космонавтов. Движение автомобилей и общественного транспорта на участке было затруднено. Люди пели песни, водили хороводы до тех пор, пока не приехал водомет. Вслед за ним выбежали силовики и стали задерживать протестующих.





По данным следствия, блокирование перекрестка нарушило движение транспорта. Общий простой троллейбусов на участке составил 29 часов, автобусов — около 5 часов. Движение маршруток остановилось на пять минут. Троллейбусный парк оценил ущерб почти в 620 рублей, автобусный — в 40 рублей 37 копеек. Кроме того, на различное время пришлось закрыться трем ларькам и ресторану KFC.

Суд признал всех 14 человек виновными в активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и согласился с предложенным прокуратурой наказанием.





Елене Гнаук, Марии Скоковец и Василию Чернецкому назначили по 2 года «домашней химии».





Юрию Чубрику, Валентине Жуковской и многодетной матери Людмилы Луцкой — по полтора года.





Сергея Наливко, Кирилла Луда, Виктора Лобко, Владислава Новицкого и Родиона Кондратюка отправили на два года на «химию», Викторию Лыскевич и ее дочь Елену — на полтора.





Россиянину Данилу Чемоданову, который находится в СИЗО, назначили год лишения свободы в колонии общего режима.





По данным правозащитников, всего по этому делу проходят около сотни фигурантов. Их обвиняют или подозревают в активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, повлекших нарушение работы транспорта, предприятий и организаций. Судят обвиняемых группами.





С начала года это был уже третий процесс. Ранее приговоры огласили 18 брестчанам. Из них 12 человек получили «химию», четверых направили на «домашнюю химию», двоих — в колонию общего режима.







