«За что меня судить?» Лукашенко прокомментировал заявление на него в прокуратуру Германии

Источник материала: Салiдарнасць

Правитель Беларуси заявил, что если его судить, то надо тогда там же предать суду и некоторых других европейских лидеров.

– Пусть бы Великобритания уже там выступила, Америка, Франция, в коалиции же были. Но не наследники фашизма. Они меня будут судить… Кто вы такие, чтобы меня судить? За то, что я защищаю вас и свою страну?! – цитирует Александра Лукашенко его пресс-служба .

Он добавил, что речь не идет о том, что кто-то сейчас придерживается идеологии нацизма:

– Я их не упрекаю. Но они наследники поколений, которые развязали ту войну.

Правитель отметил, что если уже его судить, то надо тогда там же предать суду и некоторых других европейских лидеров. В частности, он напомнил о разгонах акций «желтых жилетов» во Франции, событиях вокруг Капитолия в США и подобных событиях в других государствах, результатом которых в том числе стала гибель людей, тяжелые травмы от резиновых пуль и водометов:

– Что они, обнимали, целовали этих людей – бунтовщиков? Нет. Вот давайте по очереди. И пусть этот демократический суд всех осудит.

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