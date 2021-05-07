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«За что меня судить?» Лукашенко прокомментировал заявление на него в прокуратуру Германии
07.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Правитель Беларуси заявил, что если его судить, то надо тогда там же предать суду и некоторых других европейских лидеров.
– Пусть бы Великобритания уже там выступила, Америка, Франция, в коалиции же были. Но не наследники фашизма. Они меня будут судить… Кто вы такие, чтобы меня судить? За то, что я защищаю вас и свою страну?! – цитирует Александра Лукашенко его
Он добавил, что речь не идет о том, что кто-то сейчас придерживается идеологии нацизма:
– Я их не упрекаю. Но они наследники поколений, которые развязали ту войну.
Правитель отметил, что если уже его судить, то надо тогда там же предать суду и некоторых других европейских лидеров. В частности, он напомнил о разгонах акций «желтых жилетов» во Франции, событиях вокруг Капитолия в США и подобных событиях в других государствах, результатом которых в том числе стала гибель людей, тяжелые травмы от резиновых пуль и водометов:
– Что они, обнимали, целовали этих людей – бунтовщиков? Нет. Вот давайте по очереди. И пусть этот демократический суд всех осудит.
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Правитель заявил, что если его судить, то надо тогда там же предать суду и некоторых других европейских лидеров.
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