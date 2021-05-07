Шпионское фото из Минска: Geely тестирует новый Atlas Pro?

Источник материала: Onliner

На форуме Onliner появилась фотография необычного Geely Atlas. Снимок опубликовал пользователь с ником seriy78. По какой-то причине кроссовер тщательно скрыт пленкой, напоминающей ту, что используют для маскировки предсерийных авто. Давайте попробуем разобраться, что перед нами за модель.

Может, это кто-то балуется?

Может. Но маловероятно. Во-первых, не очень-то красивая пленка. И во-вторых, она явно имеет некий «маскировочный» смысл. Обратите внимание на диффузор под задним бампером. Определенно кто-то пытался скрыть линии дизайна данного элемента (к нему мы еще вернемся). Кроме того, на единственном снимке можно заметить, что замаскирован не весь кузов, а лишь некоторые элементы. Переднее крыло, например, получило меньше «камуфляжа». Похоже, это все же дело рук производителя.

А может, это новый Atlas Pro?

Более вероятно, что перед нами — Geely Atlas Pro. Эту машину уже неоднократно обсуждали в интернете и даже есть снимки серийной версии. Если мы изучим фотографии обновленного «Атласа», то найдем определенные сходства с машиной, которая попалась «шпионскому фотографу» с форума. В частности, у замаскированного автомобиля другая задняя оптика и полностью переделанный диффузор. Поэтому он и скрыт камуфляжем.





Что за Atlas Pro?

В Китае Geely Atlas Pro дебютировал еще летом 2019 года. Летом прошлого года было заявлено, что на территории ТС станут продавать Atlas Pro белорусской сборки. Тогда было объявлено, что начало продаж модели запланировано на второй квартал 2021 года. Календарь говорит, что мы как раз приблизились к дате премьеры данной модели, но недавно в «Авторевью» опубликовали новую информацию: Geely Atlas Pro дебютирует в третьем квартале текущего года.





Машина отличается от предшественника серьезной доработкой кузова и более современной мультимедийной системой. Среди опций заявлены адаптивный круиз-контроль, система распознавания дорожных знаков и камеры кругового обзора.

А какие пленки обычно использует Geely

Geely обычно тестирует свои новинки в Китае, поэтому большинство шпионских фотографий появляются в азиатских СМИ. На них, как правило, будущие новинки Geely скрыты под черно-белым полосатым камуфляжем. Но единого стиля маскировочной пленки у Geely нет (такое есть только у мировых брендов уровня BMW или Audi). Часто одна и та же модель замаскирована по-разному в разных регионах. А, например, модели Lynk & Co имеют разную стилистику пленки в Китае и Европе.







