Лукашенко: не наследникам фашизма меня судить

Глупым шагом и сиюминутной политикой назвал Александр Лукашенко заявление от имени группы белорусских граждан в прокуратуру Германии в отношении его и белорусских силовиков. Об этом Лукашенко заявил 7 мая после вручения госнаград, сообщает его пресс-служба.





«Пусть бы Великобритания уже там выступила, Америка, Франция, в коалиции же были, — сказал он. — Но не наследники фашизма. Они меня будут судить… Кто вы такие, чтобы меня судить? За то, что я защищаю вас и свою страну?!»

По словам Лукашенко, речь не идет о том, что кто-то сейчас придерживается идеологии нацизма. «Я их не упрекаю. Но они наследники поколений, которые развязали ту войну, — заявил он. — У нас каждый третий погиб. А сколько еще умерло в первые годы от последствий этой войны. Это нацизм, который развернул здесь геноцид белорусского, советского народа».

Лукашенко отметил, что сейчас ведется работа, чтобы поднять этот пласт о военных преступлениях тех лет на территории Беларуси. «Как только наш генеральный прокурор занялся этим — лавина писем, свидетельств, просьб: помогите, защитите правду о той войне, о дедушке, бабушке. И мы покажем это всему миру», — сказал он.

Лукашенко также отметил, что за то, что где-то в деревнях прятали от фашистов евреев, включая детей, уничтожали целые населенные пункты. «Не сдавали наши люди их. Нашли — всю деревню, живьем, траншею вырыли, закопали. Как один из писателей писал, что наутро еще приходили и земля дышала. Живьем людей закапывали. Это они. И они меня хотят судить там в этом суде», — отметил он.

5 мая стало известно, что генеральный федеральный прокурор в Карлсруэ Питер Франк получил заявление от имени белорусских граждан, жертв насилия. Адвокаты, представляющие белорусов, инициируют криминальный процесс в отношении Лукашенко и белорусских силовиков за преступления против человечности в соответствии с Кодексом преступлений против международного права.

Адвокатам известно более чем о 100 задокументированных случаях пыток в Беларуси, ответственность за которые несет государство. Десять жертв прямо поручили своим представителям подать от их имени в Генеральную прокуратуру в Карлсруэ обвинения в систематических пытках, чтобы добиться расследования под юрисдикцией Германии.

Источник, входящий в рабочую группу этого кейса против Лукашенко и силовиков, сообщил БелаПАН, что работа над подготовкой процесса шла более полугода: «После шести-семи месяцев кропотливой работы мы нашли жертв и свидетелей пыток, которые дали согласие предстать перед Верховным судом Германии, перевели тысячи документов на немецкий и нашли блестящих адвокатов».

Делом белорусов против Лукашенко занимаются четверо адвокатов: Марк Лупшиц, Онур Озата, Роланд Краузе, Бенедикт Люкс.

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