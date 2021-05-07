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Новый сайт считает, за сколько времени вы успеете посмотреть сериал
Источник материала: Tut.by
Сайт
На странице можно вписать название интересующего сериала или выбрать из всплывающего списка с подсказками. Далее нужно ввести, за сколько дней, недель, месяцев или лет вы хотите посмотреть все серии. Сайт рассчитает, какими темпами следует смотреть сериал, либо скажет, что вы переоценили свои силы и сколько минимально уйдет времени, если сидеть перед монитором без остановки.
Сайт придумал дизайнер
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На странице можно вписать название интересующего сериала или выбрать из всплывающего списка с подсказками.
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