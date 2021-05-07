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Новый сайт считает, за сколько времени вы успеете посмотреть сериал

07.05.2021 14:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сайт Can I Binge? помогает спланировать свободное время, которое пользователь хочет провести за сериалами. К примеру, «Остаться в живых» целиком займет всего месяц, если смотреть по четыре серии в день, сообщает dev.by.


На странице можно вписать название интересующего сериала или выбрать из всплывающего списка с подсказками. Далее нужно ввести, за сколько дней, недель, месяцев или лет вы хотите посмотреть все серии. Сайт рассчитает, какими темпами следует смотреть сериал, либо скажет, что вы переоценили свои силы и сколько минимально уйдет времени, если сидеть перед монитором без остановки.

Сайт придумал дизайнер Брайан Юнг. Сериалы и данные по длительности для подсчетов взяты с The Movie Database (TMDb).

 
 
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На странице можно вписать название интересующего сериала или выбрать из всплывающего списка с подсказками.
 
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