Новый сайт считает, за сколько времени вы успеете посмотреть сериал

Источник материала: Tut.by

Сайт Can I Binge? помогает спланировать свободное время, которое пользователь хочет провести за сериалами. К примеру, «Остаться в живых» целиком займет всего месяц, если смотреть по четыре серии в день, сообщает dev.by .





На странице можно вписать название интересующего сериала или выбрать из всплывающего списка с подсказками. Далее нужно ввести, за сколько дней, недель, месяцев или лет вы хотите посмотреть все серии. Сайт рассчитает, какими темпами следует смотреть сериал, либо скажет, что вы переоценили свои силы и сколько минимально уйдет времени, если сидеть перед монитором без остановки.

Сайт придумал дизайнер Брайан Юнг . Сериалы и данные по длительности для подсчетов взяты с The Movie Database (TMDb).