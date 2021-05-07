Нацбанк не аттестовал двух топ-менеджеров Альфа-Банка, в том числе председателя правления. Что говорят в банке

Источник материала: Tut.by

Нацбанк не аттестовал двух топ-менеджеров Альфа-Банка, в том числе председателя правления Валерия Смоляка. 6 мая специальная квалификационная комиссия регулятора решила, что он не соответствует квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, предъявляемым к должностям руководителя.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Валерий Смоляк занимает пост председателя правления Альфа-Банк с января 2018 года.

Комиссия также приняла решение, что директор по корпоративному бизнесу Альфа-Банка Константин Застольский не соответствует квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, предъявляемым к должностям заместителя руководителя, члена коллегиального исполнительного органа банка и небанковской кредитно-финансовой организации

— Мы принимаем к сведению решение НБРБ не аттестовать двух членов нашего правления. Правление имеет необходимый кворум, банк выполняет все нормативные показатели по капиталу и ликвидности и продолжает работать в обычном режиме для реализации своей стратегии, — сообщили FINANCE.TUT.BY в Альфа-Банке.