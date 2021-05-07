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Мини-дом для дачи: 40 «квадратов», полтора этажа, большая терраса и купель офуро
Источник материала: Tut.by
Дом La Petite Maison построен в Нормандии примерно в 800 метрах от моря. Как
Супружеская пара хотела маленький скромный дом, без излишков, с самым необходимым набором мебели. В их представлении это должно было быть релакс-пространство, где все подчинено идее слияния с природой. Главным для пары являлось месторасположение участка — красивые сады вокруг и близость к морю. Немаловажным было и то, что небольшая постройка быстро прогревается в непогоду, в жару ее проще проветрить, а уборка и обслуживание не требуют больших усилий.
Мечту супругов воплотила архитектурная компания arba. Площадь основания коттеджа составила 20 м². Конструктивно это каркасный дом, обшитый лиственницей. Кровля покрыта гофрированным металлом.
Крупноформатные остекленные двери раздвигаются, усиливая ощущение приобщенности к природе. Деревянные жалюзи создают затенение при палящем солнце.
Кухня, ванная комната, гостиная и обеденная зоны занимают первый этаж, деревянная лестница ведет к двум спальням на втором уровне.
Идею единения с природой продолжает открытая терраса, приглашающая окунуться в расслабляющую атмосферу в тени деревьев.
Широкий подоконник — удобное и функциональное решение для небольшого интерьера. Всего пара подушек — и дополнительное место для отдыха готово. Из окна здесь открывается вид на сад и деревенскую церковь.
В деревянных изголовьях кроватей есть встроенные шкафчики для хранения вещей. Обои с ботаническим принтом в главной спальне разбавляют монохромный интерьер и придают ему причудливую нотку.
Идея установить деревянную купель, напоминающую офуро, возникла у архитекторов во время командировки в Японию.
Стены и пол ванной облицованы зеленой мозаикой.
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Идея для дачи - мини-дом на 40 «квадратов».
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