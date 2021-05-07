Суд восстановил на работе уволенного, который потерял место, в том числе - за уход на 3 минуты раньше

Источник материала: Tut.by

Суд Сморгонского района восстановил на работе монтажника одной из организаций. Наниматель предъявил ему два выговора: один — за опоздание на 10 минут по уважительной причине, второй — за уход с работы на 3 минуты раньше (на самом деле работник ушел после окончания рабочего времени). В результате помимо восстановления работнику выплатят больше 4 тысяч рублей компенсации за вынужденный прогул и компенсацию морального вреда.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

62-летний монтажник был принят на работу в августе 2020 года, наниматель заключил с ним годовой контракт с испытательным сроком два месяца. Однако 18 февраля 2021 года трудовой контракт с ним был расторгнут по инициативе нанимателя. Причина — систематическое неисполнение без уважительных причин своих обязанностей. В частности, речь идет о выговорах от 2 и 4 февраля. Один из них был связан с опозданием, второй — якобы с уходом с работы до окончания рабочего времени.

— Истец не отрицал, что действительно опоздал 26 января 2021 года на работу на 10 минут, за что ему приказом нанимателя объявлен первый выговор, однако опоздание это произошло по уважительной причине из-за остановки истца по дороге на работу сотрудником ОГАИ Сморгонского РОВД, о чем было известно нанимателю, — сообщает пресс-служба Верховного суда. — По второму факту привлечения к дисциплинарной ответственности истец пояснил, что покинул рабочее место на строящемся объекте в 17 часов 1 минуту, то есть по окончании рабочего времени, в то время как главный инженер, инженер, контролер КПП ошибочно утверждали, что оставление рабочего места произошло на 4 минуты ранее окончания рабочего времени.

Таким образом, первый выговор был объявлен работнику за опоздание на 10 минут, второй — за предполагаемый уход с работы за 3 минуты до окончания рабочего дня.

Также выяснилось, что наниматель неверно указал в трудовой книжке работника причину расторжения трудового договора — ч. 2 ст. 42 Трудового кодекса вместо ч. 4 ст. 42 Трудового кодекса.

Сам работник называл свое увольнение незаконным. Он указал, что добросовестно выполнял трудовые обязанности в соответствии с условиями контракта, а незаконным увольнением ему был причинен моральный вред, выразившийся в «расстройстве из-за потери работы и средств к существованию в предпенсионном возрасте, ухудшение состояния здоровья».

Суд Сморгонского района вынес решение восстановить работника на условиях ранее заключенного трудового договора и взыскать с нанимателя средний заработок за время вынужденного прогула в размере 4072,88 рублей, компенсацию морального вреда в размере 450 рублей и возмещение судебных расходов в размере 750 рублей. Кроме того, с нанимателя будет взыскана госпошлина в размере 290,64 рублей. Решение не было обжаловано и вступило в законную силу.