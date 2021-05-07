У НББ внезапные претензии к руководству «Альфа-банка»

Специальная квалификационная комиссия Национального банка Республики Беларусь признала двух ТОП-менеджеров крупнейшего банка страны не ссответствующими требованиям.

Об этом говорится в опубликованном на сайте регулятора протоколе заседания комиссии. Там сообщается, что председателя правления «Альфа-банка» Валерия Смоляка и исполнительного директора Константина Застольского комиссия признала «не соответствующими квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации».

Какие конкретно претензии у регулятора -- неясно, однако свои посты они занимать болье не смогут.