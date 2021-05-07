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У НББ внезапные претензии к руководству «Альфа-банка»
Источник материала: БДГ
Специальная квалификационная комиссия Национального банка Республики Беларусь признала двух ТОП-менеджеров крупнейшего банка страны не ссответствующими требованиям.
Об этом говорится в опубликованном на сайте регулятора протоколе заседания комиссии. Там сообщается, что председателя правления «Альфа-банка» Валерия Смоляка и исполнительного директора Константина Застольского комиссия признала «не соответствующими квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации».
Какие конкретно претензии у регулятора -- неясно, однако свои посты они занимать болье не смогут.
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Специальная квалификационная комиссия Национального банка Республики Беларусь признала двух ТОП-менеджеров крупнейшего банка страны не ссответствующими...
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