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У НББ внезапные претензии к руководству «Альфа-банка»

07.05.2021 14:21 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Специальная квалификационная комиссия Национального банка Республики Беларусь признала двух ТОП-менеджеров крупнейшего банка страны не ссответствующими требованиям.

Об этом говорится в опубликованном на сайте регулятора протоколе заседания комиссии. Там сообщается, что председателя правления «Альфа-банка» Валерия Смоляка и исполнительного директора Константина Застольского комиссия признала «не соответствующими квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации».

Какие конкретно претензии у регулятора -- неясно, однако свои посты они занимать болье не смогут.

 
 
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Специальная квалификационная комиссия Национального банка Республики Беларусь признала двух ТОП-менеджеров крупнейшего банка страны не ссответствующими...
 
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