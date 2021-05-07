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«МИР» в Беларуси обновил формат популярных передач

07.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси сегодня праздник у радийщиков, сотрудников телевидения и связи. В подарок журналисты подготовили праздничные эфиры и запускают новые проекты. Чем удивляет зрителей и слушателей «МИР» в Беларуси – в репортаже Полины Срибненко.

Программы – полюбившиеся, формат – новый. Два проекта от белорусского представительства в этом сезоне изменились. Почему болота похожи на аптеку, как танцует тетерев, и кто такая «красотка-девушка»? Больше 26 лет режиссер-натуралист Игорь Бышнев отвечал на «Миллион вопросов о природе». Теперь уверяет: у животных «Все как у людей». Медведицы – запасливые хозяйки, а бобры обожают яблоки. Автор продолжает открывать тайны зверей по-новому. Уверен: у них можно многому научиться.

«Задача нашей передачи – еще и та, чтобы те, кто нас смотрит, взяли свои камеры, фотоаппараты и пошли на природу, начали тоже снимать. Это было бы самое лучшее, самое замечательное времяпрепровождение. Мы бы открыли вместе новый мир, который нас окружает», – говорит режиссер-натуралист, кандидат биологических наук Игорь Бышнев.

Проект о людях, программа «Беларусь сегодня» превратилась в «Белорусский стандарт». Показывают здесь нестандартные истории. Герои проекта не боятся быть не такими, как все: открывают бизнес с нуля, мечтают полететь в космос. Кроме названия изменилась и подача: минимум текста, максимум живого общения.

«В непринужденной форме мы рассказываем о проблемах, с которыми сталкиваются многие белорусы. И не только белорусы. Хочется, чтобы зритель где-то порадовался за героя, где-то сказал: «Я тоже так хочу!», а где-то начал сопереживать», – отмечает автор и ведущая программы «Белорусский стандарт» Инна Согалович.

Удивляет новинками и радио «Мир» в Беларуси. Сегодня для радийщиков не только профессиональный праздник, но и день рождения шоу «Подъемная сила». Ведущие уже три года будят слушателей по утрам. Вечером поклонники «мирной» волны могут получить подарки. В эфире объявят итоги конкурса «Галерея Памяти». Победителю достанется телефон.



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