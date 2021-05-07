Слухи: Шкурин может перейти в «Краснодар» к Гончаренко













Форвард покинет ЦСКА в случае перехода в московский клуб Антона Заболотного.





Напомним, Шкурина в ЦСКА приглашал беларусский специалист Виктор Гончаренко, который теперь возглавляет «Краснодар».





В нынешнем сезоне Шкурин сыграл за ЦСКА в 9 матчах премьер-лиги, забил 3 мяча.





И еще одна важная деталь: Илья Шкурин отказался выступать за сборную Беларуси до тех пор, пока Александр Лукашенко остается у власти.