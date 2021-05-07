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В Минске объявили о создании оргкомитета партии "Новые люди"

07.05.2021 14:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Минске объявили о создании оргкомитета партии "Новые люди". Юрий Воскресенский пишет в своём телеграм-канале, что её создают бывшие поклонники Виктора Бабарико. Оргкомитет собирался и проводил пресс-конференцию в его офисе так называемого "Круглого стола демократических сил".


Василий Галькин / @yuryvoskresensky


По словам Воскресенского, "лидером оргкомитета новой партии стал Василий Галькин, во время электоральной президентской кампании [2020 года] — лучший сборщик подписей и член группы Виктора Бабарико". Сам он сказал, что ему приходилось даже ночевать в офисе Бабарико в ночь с 9 и на 10 августа прошлого года!

Потом появилось и заявление Галькина: "Выход из сегодняшней ситуации мы видим в конституционном процессе, демократизации и гуманизации действующего законодательства, участии в предстоящих избирательных кампаниях". А представитель оргкомитета и "специалист в промышленности" Иван Сушко отметил, что "приоритет в программе будет отдан реальному сектору экономики". Они считают, что новая партия займет "левый центр". Учредительный съезд запланирован на конец лета.

Виктор Бабарико — политзаключённый, он находится за решёткой с июня 2020-го, над ним проходит суд. К этому проекту Бабарико не имеет никакого отношения.
 
Теги: Минск
 
 
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В Минске объявили о создании оргкомитета партии "Новые люди". Юрий Воскресенский пишет в своём телеграм-канале, что её создают бывшие поклонники Виктора Бабарико....
 
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