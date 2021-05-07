Мнение: «Живых Людей, которым можно поклониться, все меньше, как и желания чиновников на них тратиться»

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Эксперт подсчитала общую сумму «заботы, почитания и превознесения» подвига ветеранов и сделала неутешительные выводы.





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— В августе прошлого года Лукашенко, ища любую опору после сфальсифицированных результатов президентских выборов, сказал о ветеранах: «Если мы их обидим — значит, мы просто не власть и не государство». И кто-то рассчитывает, что они не обидятся?! — написала эксперт Аналитического центра «Стратегия» Виктория Василевич в ответ на решение белорусских властей не предоставлять в этом году материальную помощь ветеранам ко Дню Победы.

Аналитик напомнила, что в прежние годы материальная помощь считалась обязательным атрибутом праздника.

— В прежние два года подряд белорусские ветераны получали денежный подарок к празднику Великой Победы и Александр Лукашенко торжественно объявлял, что это именно он его им «дал». В нынешнем году, выходит, «не дал»? Казахстан (свыше 2 тысяч долларов), Узбекистан (свыше 1000 долларов), Грузия (около 200 долларов), Украина (около 150 долларов), Российская Федерация (около 135 долларов) подкрепляют слова благодарности единовременной материальной поддержкой, а в самой пострадавшей и стертой с лица земли в те годы Беларуси что же? Это ли не лицемерие властных управленцев?!

Живых Людей, которым можно поклониться, все меньше. Как и желания чиновников на них «тратиться»? — возмущена аналитик.

Анализируя ситуацию, экономист сопоставила некоторые цифры.

— Минтруда и соцзащиты торжественно отрапортовало, что ветеранам ВОВ и гражданам, пострадавшим от последствий войны, к получаемой пенсии производится дополнительная ежемесячная выплата, связанная с повышением бюджета прожиточного минимума с 1 мая. Сколько же она составит?

Двоим Героям Советского Союза по 342 рубля, примерно пятистам инвалидам той войны по 273 рубля (примерно 100 долларов), участникам войны, которых чуть больше полутора тысяч человек по 171 рублю (около 60 долларов), примерно двумстам пожилым людям, пережившим блокаду Ленинграда, планируется добавить по 68 рублей (около 25 долларов), а примерно тысяче тружеников тыла аж по 34 рубля (около 10 долларов)! Общая сумма заботы, почитания и превознесения их подвига оценены таким образом в 458 384 рубля.

Это при том, что для широкого празднования Дня Победы, принесенного на плечах этих людей, только лишь на некое «техобеспечение мероприятия» (430 000 рублей) с фейерверком (230 000 рублей), вертикальщики намерены истратить только по объявленному тендеру куда большие 660 000 рублей! И это лишь некоторые, но отнюдь не все цифры предстоящих расходов белорусского бюджета, которые никак не улучшат материального положения действительных героев той войны или их потомков, — отметила Василевич.

Она считает унизительным подобное отношение к ветеранам.

— Как в действительности живут наши ветераны и реальное отношение к ним властей характеризует и тот неимоверный факт, что подарком к этому Великому Дню для них должны стать «сладкие наборы» стоимостью ниже цены их доставки адресатам, — написала Виктория Василевич.

Напомним, сразу несколько инициатив заявили о сборе средств для подарка ветеранам ко Дню Победы.