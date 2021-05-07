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Макею безразлична судьба Лукашенко? Он наводит мосты с американцами, которых обвиняют в покушении

07.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

То ли глава МИД готов помогать иностранцам в смене власти в Беларуси, то ли точно знает, что информация о их причастности к планированию «госпереворота» – фейк. 

Макею безразлична судьба Лукашенко? Он наводит мосты с американцами, которых обвиняют в покушении

Фото РИА Новости

Напомним, что 17 апреля Александр Лукашенко обвинил американские спецслужбы в причастности к планированию «покушения» на него:

— Затем мы обнаружили работу явно иностранных спецслужб. Скорее всего, Центрального разведывательного управления, ФБР, не знаю, кто там из американцев работал… Мы обнаружили их желание явиться в Минск и уже заняться организацией покушения на президента и детей… Но меня удивляет другое: почему американцы себя так ведут? Ведь поставить задачу устранить президента, запомните, не может дать никто, кроме высшего политического руководства. Только они, никакие спецслужбы, только они.

Затем в фильме по ОНТ показали Юрия Зенковича, который в ходе допроса признал, что контактировал с ФБР и ЦРУ.

После этого можно было ожидать международного скандала: как минимум белорусские власти должны были свернуть все контакты с США и выслать из Минска американских дипломатов.

Однако на деле все наоборот. Глава МИД Владимир Макей продолжает добиваться расширения отношений с США.

Вот и 7 мая он заявил, что власти готовы впустить в страну американского посла Джули Фишер, когда узнают о ее намерениях по плодотворному сотрудничеству.

— Пусть приедет и посмотрит вокруг: на работу предприятий, на ситуацию на улицах, праздничное настроение, —  цитирует Макея «Sputnik Беларусь».

Кроме того, Беларусь не отказывается от планов направить своего посла в США: сейчас завершается подбор кандидатуры на эту должность.

В этот же день 7 мая Лукашенко вновь высказался о раскрытии «заговора».

– То, что вы, журналисты с чекистами, провели эти операции и людям показали – цветочки. Ягодка еще не показана. Но мы покажем ее, и вы ужаснетесь тому, что вы увидите, – заявил правитель.

В общем ситуация необычная. Видимо, Макей знает, что информация, звучащая из уст правителя, – фейк.

Или, может быть, он хочет помочь американцам сменить в Беларуси власть?

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Теги: Минск
 
 
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