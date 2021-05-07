День Победы в Гомеле: реконструкция боя и пять фейерверков

Источник материала: Sputnik Беларусь

ГОМЕЛЬ, 7 мая – Sputnik. День Победы областной центр по традиции откроет праздничным шествием, идти в колонне с портретами родственников-фронтовиков никто не запрещает.

Празднование Дня Победы в Гомеле начнется в 10.00 с шествия по улице Советской. В колонну станут представители власти, общественных организаций и трудовых коллективов. Ветераны путь от площади Восстания до площади Ленина преодолеют на ретро-автомобилях. По традиции в голове колонны будет ехать советский военный мотоцикл М-72 образца 1941 года.

К праздничной колонне можно присоединяться по мере ее движения. Нести в руках портреты родственников-фронтовиков никто не запрещает. В горисполкоме корреспонденту Sputnik напомнили о существовании акции "Беларусь помнит" – аналоге российского "Бессмертного полка", когда белорусы традиционно выходят с фотографиями своих родителей, дедушек и бабушек, принимавших участие в Великой Отечественной войне, чтобы почтить таким образом память героев. Отдельной колонны для этого не будет.

В 12 часов на новой набережной Сожа развернется военно-историческая реконструкция. Зрителям покажут один из боев на подступах к Берлину весной 1945 года. Живой урок истории – с выстрелами и взрывами – готовят реконструкторы со всех уголков Беларуси, более 50 человек. Большинство реквизита – из частных собраний и коллекций. После боя зрители получат возможность сфотографироваться на фоне военной техники и узнать больше об оружии, с которым советские солдаты освобождали Родину. Успеть нужно до 13 часов.

Тем временем в Музее военной славы откроются тематические выставки, заработают интерактивные зоны, начнется квест-игра. В этот день как минимум три экспоната посетителям разрешат исследовать изнутри. Например, подняться на борт пограничного катера. Водную машину передали музею в прошлом году, а до этого речной ветеран нес службу в Финском заливе, потом служил в белорусском Лоеве. Кстати, это тот самый катер, который "засветился" в белорусском сериале "Государственная граница". По сюжету, пограничники задерживают на днепровском участке один из похищенных в Украине противозенитных ракетных комплексов. В реальности тоже было немало историй с погонями и задержаниями. Площадка в музее будет работать с 11 до 19 часов.

На площади Ленина с 10 до 22 часов развернется выставка военной техники и вооружения. Экспонаты предоставит войсковая часть 63604 или, как ее еще называют, 1868 артиллерийская база вооружения управления ракетно-артиллерийского вооружения Минобороны. Это единственная в белорусской армии войсковая часть, которая занимается ремонтом артиллерийского вооружения любой сложности. Тут же, на площади, с 11.40 до 12.00 пройдет показательное выступление спецназовцев из Марьиной Горки.

Песни военных лет в живом исполнении будут звучать как минимум на пяти площадках: на площади Ленина, летней эстраде в парке, у областного дворца творчества детей и молодежи и в сквере имени А.Громыко. Отведать солдатской каши предложат в Музее военной славы и в точках общепита, которые развернутся в каждом из четырех районов города в 16 часов.

Ближе к вечеру на специально смонтированную к празднику сцену на площади Ленина выйдут артисты молодежного театра. События спектакля "Все глуше музыка войны" перенесут зрителя в еврейские гетто времен оккупации, в деревню Красный Берег, где был создан детский донорский концлагерь, и Олу, сожженную карателями вместе с жителями. Актеры расскажут об ужасах тех бесчеловечных событий словами наших земляков - постановку готовили с использованием архивных материалов, редких фото- и видеосвидетельств разных лет. Начало в 19.30.

Фейерверк прогремит сразу в пяти городских локациях, так что жители и гости Гомеля смогут увидеть его практически из любой точки города. Он озарит небо над областным центром в 22.00.