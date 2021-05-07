Эксперт о визите Госсекретаря США на Украину и судьбе Минских соглашений

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Эксперт о визите Госсекретаря США на Украину и Минских соглашениях

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал продуктивным свое пребывание на Украине и встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским, соответствующую запись глава американского Госдепа сделал в своем Twitter-аккаунте.

"США решительно настроены перед лицом агрессии России и для поддержки работы, которая требуется, чтобы обеспечить суверенное, демократическое и преуспевающее будущее Украины", - написал Блинкен.

В данном случае речь идет о достаточно последовательной политике США ― "Украина должна представлять собой проблему для России", отметил на радио Sputnik эксперт-международник, старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

"Последовательность политики состоит в том, что Украина, представляя проблему для России, должна быть неким сплачивающим НАТО фактором, сплачивающим Соединенные Штаты, европейских партнеров. Сейчас это не очень получается", ― отметил эксперт.

Визит Энтони Блинкена на Украину свидетельствует, в том числе, и об обеспокоенности США по поводу того, что они не участвуют в "нормандском формате" и находятся за пределами так называемого "мирного процесса" по Украине, хотя есть желание в этот процесс войти, отметил эксперт.

Собеседник Sputnik также обратил внимание на вновь зазвучавшие заявления о членстве Украины в НАТО, "разумеется, речь идет не о членстве, речь идет о том, что западные страны будут очень серьезно содействовать, способствовать Украине в достижении параметров членства по военной технике, в согласовании и прочем", сказал Офицеров-Бельский.

Вовлеченность Украины в сотрудничество с Североатлантическим альянсом может стать более глубокой, добавил он.

"Если мы смотрим на все через призму Минских соглашений, то лидеры ЛНР и ДНР тоже ставили подписи под этим документом и тем самым признавали уже тогда, что ЛНР и ДНР являются частью Украины, там не шла речь о том, что республики являются независимыми, речь шла об условиях их обратного инкорпорирования", ― отметил эксперт.

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