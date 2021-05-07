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Юрьев день отметили в полесской деревушке по старинному обряду – фото

07.05.2021 14:37 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Агрогородок Рычев в Житковичском районе Гомельской области славится своими песенными традициями, которые имеют статус нематериальной культурной ценности Беларуси. Фольклорно-этнографический коллектив "Дубравушка" стремится восстановить утраченные календарные обряды, приобщить к их сохранению детей и молодежь.

Один из таких обрядов, главный для жителей Туровщины – это "Карагод" на праздник Юрья 6 мая. Многие пожилые жители помнят его с детства и называют девичьим хороводом, хотя и хлопцы в нем всегда участвовали, и в песне поется: "Ведем, ведем хоровод, все девочки вперед, а хлопчики за нами моргаючи очами". Во главе с "воеводой", который носит обрядовый хлеб - "Карагод", украшенный цветущими ветками. Атрибуты праздника несут в поле и по селу мальчики-подростки. Ручник – символ жизненного пути, их несколько на колесе, потому что молодежь подросла  в селе. А сверху на колесе изображения птиц – вестников весны. Также несут стилизованное изображение солнца.

На граблях у них два фартука – зеленый и красный. Зеленый – потому что все в природе зазеленело, а в поле пошли в рост озимые. Красный – потому что подросли девочки, им пора думать о том, что они станут скоро женами и мамами, надо присоединяться к женскому сообществу и от них учиться всему, что пригодится в семейной жизни. В поле несут грабли зеленым фартуком вперед, назад уже красным.

Через все село процессия молодежи вместе с певцами и музыкантами идет к полю, где посажена озимая пшеница. Именно из пшеницы урожая прошлого года испечен этот обрядовый пышный хлеб. Тут же, на поле, обрядовый каравай "воевода" делит между всеми участниками праздника, а весенние цветочные украшения с каравая вручают самой красивой девочке.

Чтобы новый урожай был богатый, чтобы вскормленный за лето скот давал хороший приплод, чтобы дети росли и продолжали род, и водят хоровод в поле, закликая солнышко на землю, благодаря землю-кормилицу и умоляя, чтобы родила "жито и пшеницу, всякую пашницу". Местные говорят, чем лучше и больше потопчешь поле на Юрье, тем лучше будет урожай.

 
 
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Главный обряд для жителей Туровщины — это "Карагод" на праздник Юрья 6 мая. Как отпраздновали древний и очень важный для земледелия праздник в Рычеве, смотрите в...
 
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