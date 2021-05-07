ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Беларуси предложили создать «национальный медиаплеер» всех радиостанций

07.05.2021 14:37 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

В стране может появиться национальная платформа со всеми радиостанциями, включая региональные. С таким предложением выступил главный редактор «Радио МИР», исполнительный директор Ассоциации индустрии радиовещания Алексей Адашкин, сообщает БЕЛТА.

Он отметил, что радио в Беларуси довольно конкурентное: в Минске 23 станции, в Гомеле 21, в Бресте, Гродно и Могилеве — по 16 в каждом городе.

— Мне кажется, что среди белорусских СМИ радио развивается очень динамично из-за большой конкуренции.

В прошлом году появился Clubhouse, но даже он не смог победить наше радио как средство массовой информации.

И все современные тенденции, в том числе максимальное использование интернета, онлайн-платформ, мы как СМИ можем использовать именно в свою пользу и становиться лучше,  сказал Алексей Адашкин.

Идею одобрила директор «Радиус FM» Елена Трещинская. По ее словам, «это будет удобно для любого слушателя с любого устройства: смартфона, планшета, компьютера».

Большие жесткие диски, быстрые SSD и портативные внешние диски — популярные модели накопителей в Каталоге


Жесткий диск WD Purple 8TB WD82PURZ
19 отзывов
3.5", SATA 3.0 (6Gbps), 7200 об/мин, буфер 256 МБ
910 р.
9 предложений
SSD Samsung 980 1TB MZ-V8V1T0BW
2 отзыва
M.2, PCI Express 3.0 x4 (NVMe 1.4), контроллер Samsung Pablo, микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 3500/3000 MBps, случайный доступ: 500000/480000 IOps
530 р.
6 предложений
Внешний накопитель Toshiba Canvio Basics 1TB (черный)
69 отзывов
HDD, 2.5", пластик, USB 3.0, цвет черный
134 р.
20 предложений

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В стране может появиться национальная платформа со всеми радиостанциями, включая региональные. С таким предложением выступил главный редактор «Радио МИР»,...
 
Новости дня
Новости разные
 
У НББ внезапные претензии к руководству «Альфа-банка»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by