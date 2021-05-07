В Беларуси предложили создать «национальный медиаплеер» всех радиостанций

Источник материала: Onliner

В стране может появиться национальная платформа со всеми радиостанциями, включая региональные. С таким предложением выступил главный редактор «Радио МИР», исполнительный директор Ассоциации индустрии радиовещания Алексей Адашкин, сообщает БЕЛТА.

Он отметил, что радио в Беларуси довольно конкурентное: в Минске 23 станции, в Гомеле 21, в Бресте, Гродно и Могилеве — по 16 в каждом городе.

— Мне кажется, что среди белорусских СМИ радио развивается очень динамично из-за большой конкуренции.

В прошлом году появился Clubhouse, но даже он не смог победить наше радио как средство массовой информации.

И все современные тенденции, в том числе максимальное использование интернета, онлайн-платформ, мы как СМИ можем использовать именно в свою пользу и становиться лучше, — сказал Алексей Адашкин.

Идею одобрила директор «Радиус FM» Елена Трещинская. По ее словам, «это будет удобно для любого слушателя с любого устройства: смартфона, планшета, компьютера».