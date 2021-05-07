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Спорная ситуация. Что хуже: обгон или выезд на главную? (видео)

07.05.2021 14:37 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Видео неоднозначной ситуации на загородной трассе прислала наша читательница Татьяна. Она назвала запись «Грубое нарушение ППД, которое чуть не привело к лобовому столкновению». На записи видно, как автор выполняет обгон перед перекрестком, с которого выезжает другой автомобиль (на главную дорогу). Внимание, вопрос: чьи действия можно назвать более опасными?

С одной стороны видно, что универсал выехал со второстепенной дороги. Однако в глаза бросается и обгон автора записи перед перекрестком. Но и тут все не так однозначно. Согласно пункту 96 ПДД, обгон запрещается на обозначенных и (или) регулируемых перекрестках. Пересечение на видео таковым не является, никаких знаков нет, разметка также не запрещает маневр.

Так что же более опасно в ситуации на видео?

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Видео неоднозначной ситуации на загородной трассе прислала наша читательница Татьяна. Она назвала запись «Грубое нарушение ППД, которое чуть не привело к...
 
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