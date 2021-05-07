Белорусы требовали не запускать шары на 9 Мая. Неожиданно их поддержали чиновники

Источник материала: Onliner

На днях мы писали о планах городских властей отметить 9 Мая, в том числе запуском 4000 гелиевых шаров красного и зеленого цвета. На их закупку, к слову, должны были выделить 8000 рублей. Белорусы, небезразличные к проблемам экологии, создали петицию с требованием убрать запуск шаров из праздничной программы и заменить его на что-нибудь более безопасное для природы. За все время ее подписали 1738 человек. Сегодня им пришел ответ из Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Если коротко, то в ведомстве переживания людей разделили и тоже считают, что массовое использование шаров может привести к загрязнению природы и негативно сказаться на флоре и фауне.





«Комитетом направлено письмо в Управление культуры Мингорисполкома с рекомендациями по исключению запуска воздушны шаров в окружающую среду и рассмотрении иных альтернативных вариантов праздничной программы», — сказано в ответе.

Мингорисполком, который тоже должен был получить текст петиции, пока никак не отреагировал.