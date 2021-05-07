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Белорусы требовали не запускать шары на 9 Мая. Неожиданно их поддержали чиновники
Источник материала: Onliner
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Если коротко, то в ведомстве переживания людей разделили и тоже считают, что массовое использование шаров может привести к загрязнению природы и негативно сказаться на флоре и фауне.
«Комитетом направлено письмо в Управление культуры Мингорисполкома с рекомендациями по исключению запуска воздушны шаров в окружающую среду и рассмотрении иных альтернативных вариантов праздничной программы», — сказано в ответе.
Мингорисполком, который тоже должен был получить текст петиции, пока никак не отреагировал.
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