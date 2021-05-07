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Лукашенко скрывает, за что выдает награды чекистам

07.05.2021 14:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Александр Лукашенко не стал называть заслуги сотрудников органов госбезорасности, которым сегодня вручил награды.

Лукашенко скрывает, за что выдает награды чекистам

«За какие заслуги мы их сегодня чествуем, наших чекистов, людей военных, думаю, объяснять сегодня не нужно, да и по многим направлениям пока нельзя, — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

Он считает, что «эти события благодаря нашим средствам массовой информации у всех на слуху» и искренне радуется, что имеет возможность «поблагодарить всех вас за значимый вклад в развитие Беларуси».

 

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Александр Лукашенко не стал называть заслуги сотрудников органов госбезорасности, которым сегодня вручил награды.
 
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