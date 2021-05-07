Источник материала: UDF



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Что происходит? Нацбанк Беларуси не аттестовал председателя правления Альфа-Банка В Альфа-Банке уже завили, что денежно-кредитное учреждение продолжает работать в обычном режиме.

Как сообщает, 6 мая специальная квалификационная комиссия регулятора решила, что он не соответствует квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, предъявляемым к должностям руководителя, члена коллегиального исполнительного органа банка и небанковской кредитно-финансовой организации.занимает пост председателя правления Альфа-Банк с января 2018 года.Кроме того, комиссия постановила, что директор по корпоративному бизнесу Альфа-Банкатакже «не соответствует квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации».В Альфа-Банке уже завили, что денежно-кредитное учреждение продолжает работать в обычном режиме.