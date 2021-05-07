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Что происходит? Нацбанк Беларуси не аттестовал председателя правления Альфа-Банка
Источник материала: UDF
Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY
Как сообщает
Валерий Смоляк занимает пост председателя правления Альфа-Банк с января 2018 года.
Кроме того, комиссия постановила, что директор по корпоративному бизнесу Альфа-Банка Константин Застольский также «не соответствует квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации».
В Альфа-Банке уже завили, что денежно-кредитное учреждение продолжает работать в обычном режиме.
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В Альфа-Банке уже завили, что денежно-кредитное учреждение продолжает работать в обычном режиме.
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