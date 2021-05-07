ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Что происходит? Нацбанк Беларуси не аттестовал председателя правления Альфа-Банка

07.05.2021 14:59 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Что происходит? Нацбанк Беларуси не аттестовал председателя правления Альфа-Банка
Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY
Нацбанк не аттестовал двух топ-менеджеров Альфа-Банка, в том числе председателя правления Валерия Смоляка.

Как сообщает TUT.BY, 6 мая специальная квалификационная комиссия регулятора решила, что он не соответствует квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, предъявляемым к должностям руководителя, члена коллегиального исполнительного органа банка и небанковской кредитно-финансовой организации.

Валерий Смоляк занимает пост председателя правления Альфа-Банк с января 2018 года.

Кроме того, комиссия постановила, что директор по корпоративному бизнесу Альфа-Банка Константин Застольский также «не соответствует квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации».

В Альфа-Банке уже завили, что денежно-кредитное учреждение продолжает работать в обычном режиме.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Альфа-Банке уже завили, что денежно-кредитное учреждение продолжает работать в обычном режиме.
 
Новости дня
Новости разные
 
Нацбанк не атэставаў двух топ-мэнэджэраў Альфа-банку, у тым ліку старшыню праўленьня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by