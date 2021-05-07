Источник материала: UDF



Фото: president.gov.by

«В пробирке мы вчера получили свою вакцину — белорусскую. Другую, отличную от того, что мы сегодня покупаем. Как врачи называют, живую вакцину», — рассказал он.

president.gov.by . «Мы не торопимся. Мы посмотрим, что будет послезавтра, когда изменится болезнь. Потому что штамм будет совсем другой, — приводит слова Лукашенко сайт

«У нас сегодня есть вакцины, которые работают. По российским технологиям, китайские купили. А завтра мы свою вакцину, которая уже в пробирке, приспособим к тому штамму, который мы будем иметь. Кто его знает, как жизнь сложится».

«Надо стариков обезопасить. Я хочу, чтобы они это поняли. Они всегда меня слышали, молодцы. Я просто прошу: надо это сделать. Это значительно меньшая опасность, в сто раз меньше, чем заболеть».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко объявил о создании белорусской вакцины от COVID-19 Она уже приготовлена в пробирке.

напомнил, что когда он заявлял о намерении Беларуси произвести свою вакцину, то были слышны голоса критиков, что это очень сложно или даже невозможно.Как отметил Лукашенко, неизвестно, как ныне действующие вакцины будут в будущем помогать от новых мутаций вируса:Лукашенко также призвал людей пожилого возраста делать прививку от COVID-19:Распоряжение Академии наук изготовить отечественную вакцину против COVID-19 Лукашенко отдал в конце прошлого года. По его словам, на это понадобятся «около 5 миллионов рублей».Хотя мировая практика показывает, что на изобретение нового медицинского препарата, его тестирование и регистрацию уходят миллиарды долларов.