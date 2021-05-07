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Лукашенко объявил о создании белорусской вакцины от COVID-19
Источник материала: UDF
Фото: president.gov.by
«В пробирке мы вчера получили свою вакцину — белорусскую. Другую, отличную от того, что мы сегодня покупаем. Как врачи называют, живую вакцину», — рассказал он.
Александр Лукашенко напомнил, что когда он заявлял о намерении Беларуси произвести свою вакцину, то были слышны голоса критиков, что это очень сложно или даже невозможно.
«Мы не торопимся. Мы посмотрим, что будет послезавтра, когда изменится болезнь. Потому что штамм будет совсем другой, — приводит слова Лукашенко сайт
Как отметил Лукашенко, неизвестно, как ныне действующие вакцины будут в будущем помогать от новых мутаций вируса:
«У нас сегодня есть вакцины, которые работают. По российским технологиям, китайские купили. А завтра мы свою вакцину, которая уже в пробирке, приспособим к тому штамму, который мы будем иметь. Кто его знает, как жизнь сложится».
Лукашенко также призвал людей пожилого возраста делать прививку от COVID-19:
«Надо стариков обезопасить. Я хочу, чтобы они это поняли. Они всегда меня слышали, молодцы. Я просто прошу: надо это сделать. Это значительно меньшая опасность, в сто раз меньше, чем заболеть».
Распоряжение Академии наук изготовить отечественную вакцину против COVID-19 Лукашенко отдал в конце прошлого года. По его словам, на это понадобятся «около 5 миллионов рублей».
Хотя мировая практика показывает, что на изобретение нового медицинского препарата, его тестирование и регистрацию уходят миллиарды долларов.
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Она уже приготовлена в пробирке.
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