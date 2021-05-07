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Заключен под стражу водитель, который в Гомеле насмерть сбил шестилетнюю девочку
Источник материала: Tut.by
Первый заместитель прокурора Гомельской области санкционировал применение меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 19-летнего водителя Citroen, который насмерть сбил ребенка в Гомеле,
Согласно материалам дела, вечером 4 мая парень ехал на Citroen С5 по улице Советской. При приближении к регулируемому перекрестку он не обеспечил безопасность и продолжил движение на красный сигнал светофора и столкнулся с Nissan Qashqai. После этого Citroen выехал на тротуар, где сбил двух малолетних пешеходов. В результате ДТП шестилетняя девочка от полученных травм
— Обвиняемый — водитель со стажем управления транспортными средствами менее одного года. Санкция на применение данной меры пресечения в отношении парня дана с учетом обстоятельств преступления и тяжести наступивших последствий, — проинформировали в прокуратуре.
Напомним, ранее Следственный комитет возбудил в отношении 19-летнего водителя уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Беларусь (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).
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Санкция на применение данной меры пресечения в отношении парня дана с учетом обстоятельств преступления и тяжести наступивших последствий.
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