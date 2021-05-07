Заключен под стражу водитель, который в Гомеле насмерть сбил шестилетнюю девочку

Источник материала: Tut.by

Первый заместитель прокурора Гомельской области санкционировал применение меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 19-летнего водителя Citroen, который насмерть сбил ребенка в Гомеле, сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно материалам дела, вечером 4 мая парень ехал на Citroen С5 по улице Советской. При приближении к регулируемому перекрестку он не обеспечил безопасность и продолжил движение на красный сигнал светофора и столкнулся с Nissan Qashqai. После этого Citroen выехал на тротуар, где сбил двух малолетних пешеходов. В результате ДТП шестилетняя девочка от полученных травм умерла в машине скорой помощи.

— Обвиняемый — водитель со стажем управления транспортными средствами менее одного года. Санкция на применение данной меры пресечения в отношении парня дана с учетом обстоятельств преступления и тяжести наступивших последствий, — проинформировали в прокуратуре.

Напомним, ранее Следственный комитет возбудил в отношении 19-летнего водителя уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Беларусь (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

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