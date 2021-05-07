Для тех, кто любит салаты. Три рецепта от шеф-повара

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Как сделать полезный салат, в котором буду и овощи, и любимое мясо (или рыба)? Шеф-повар Алексей Павлович делится тремя рецептами, в которых действительно много овощей (и их с легкостью можно менять на аналоги).



Алексей ПавловичШеф-повар доставки продуктов с рецептами rebox.by

Салат с цитрусовой заправкой и курицей

На 2−3 порции:

куриное филе — 300 г;

капуста пекинская — 200 г;

огурец — 1 шт.;

стебель сельдерея — 100 г;

томаты черри — 70 г;

соевый соус — 20 г;

лимонный сок — 10 мл;

соус барбекю — 50 г (по желанию);

для украшения — зеленый лук, петрушка.

Как готовить: пекинскую капусту, сельдерей и огурец нарежьте соломкой, черри разрежьте пополам, зелень и лук нарубите мелко.

Куриное филе слегка отбейте, посолите, поперчите и обжаривайте на сковороде по 2−3 минуты с каждой стороны. Нарежьте под углом 45 градусов на равные кусочки, выложите в форму для запекания, сверху cмажьте соусом барбекю (по желанию). Запекайте в духовке 7−8 минут при 180 C°.

Для заправки: смешайте соевый соус, лимонный сок, немного зеленого лука и столовую ложку растительного масла.

В глубокой миске смешайте пекинскую капусту, сельдерей, огурец и черри. Полейте соусом, перемешайте. Сверху уложите слайсы курицы и посыпьте зеленью.

Теплый салат с говядиной

На 2−3 порции:

вырезка говяжья — 300 г;

лук репчатый — 60 г;

соус барбекю — 75 г;

капуста брокколи — 150 г;

морковь — 120 г;

спаржа — 200 г;

перец — 140 г;

салат — 100 г;

для украшения немного кунжута.



Фото: rebox.by

Как готовить: в кипящую подсоленную воду добавьте брокколи, спаржу, варите 2−3 минуты. Брокколи разделите на мелкие соцветия, спаржу разрежьте вдоль на четыре части, если стебли большие (маленькие разделите на две части).

Говяжью вырезку нарежьте соломкой. Посолите, поперчите, обжаривайте на оливковом масле на среднем огне примерно 3−4 минуты, помешивая. Добавьте лук, соус барбекю, 0,5 стакана кипятка. Перемешайте. Обжаривайте до загустения на среднем огне еще 2−3 минуты.

Морковь и перец нарежьте тонкой соломкой. Перемешайте в глубокой тарелке перец, брокколи, спаржу, морковь. Сформируйте их в виде горки на порционных тарелках, заправьте оливковым маслом. Сверху выложите обжаренную говядину вместе с соусом. Посыпьте салат обжаренным кунжутом.

Легкий овощной салат с лососем

На 2−3 порции:

филе лосося — 320 г;

салатный микс — 110 г;

морковь — 100 г;

огурец — 120 г;

соевый соус — 20 г;

половинка лайма или лимона;

имбирь — 5 г;

зубчик чеснока;

паприка -1 г

Как готовить: филе лосося посолите, поперчите и посыпьте паприкой. Можно обжарить его по 3−4 минуты с каждой стороны на сковороде или запечь в духовке — 15−20 минут.

Сделайте заправку: смешайте мелко рубленый чеснок и имбирь с соевым соусом, лимонным соком и 1 ст.л. растительного масла.

Нарежьте огурец и морковь тонкой соломкой. Выложите на тарелку овощи, салат и обжаренную рыбу. Полейте все заправкой.