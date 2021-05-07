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Лукашенко заявил, что досрочные выборы в Беларуси пройдут только параллельно с США

07.05.2021 15:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко продолжает выдвигать условия для новых президентских выборов.


В Беларуси готовы провести досрочные президентские выборы, но только параллельно с новыми выборами главы государства в США, заявил Александр Лукашенко в пятницу. 

"Я за. Публично об этом говорю. Я за выборы, которых они требуют. Я переживу все, переступлю через то, что мы независимы, суверенны. Я готов. Параллельно с американцами. Американцы пусть назначают досрочные выборы, и мы в этот же день назначим в Беларуси выборы", - сказал Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов. Его цитирует госагентство БелТА. 

По его словам, люди во время избирательной кампании в США "голосовали по почте, бюллетени с подписями за Дональда Трампа выбрасывались в урны". "Они вытерли ноги о действующего президента. Они до сих пор ему в этом "Твиттере" не дают слова сказать", -- . сказал Лукашенко.
 
 
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Александр Лукашенко продолжает выдвигать условия для новых президентских выборов.
 
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