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«Савушкин» продолжает поглощение барановичских компаний

07.05.2021 15:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

ОАО «Савушкин продукт» поглощает очередную компанию в Барановичах. Это организация по ремонту оборудования «Молтехремонт», связанная с Барановичским молочным комбинатом («Ранiца»), который ранее был тоже поглощен «Савушкиным».


Александр Мошенский

Как сообщалось, компания Александра Мошенского решила сохранить торговые марки «Раніца» и «Сырная волость», а также модернизировать молочное предприятие в Барановичах.

До этого было еще одно крупное поглощение. «Савушкин» присоединил к себе Березовский сыродельный комбинат, вложив в него более €32 млн. Основной пакет акций (62,68%) комбината был куплен у государства в 2018 году за 86,3 млн рублей.

Кроме того, есть дочернее предприятие «Савушкин-Орша» в Оршанском районе, которое тоже создано на базе купленного у государства.
 
 
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ОАО «Савушкин продукт» поглощает очередную компанию в Барановичах. Это организация по ремонту оборудования «Молтехремонт», связанная с Барановичским молочным...
 
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