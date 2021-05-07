«Савушкин» продолжает поглощение барановичских компаний





Александр Мошенский





Как сообщалось, компания Александра Мошенского решила сохранить торговые марки «Раніца» и «Сырная волость», а также модернизировать молочное предприятие в Барановичах.





До этого было еще одно крупное поглощение. «Савушкин» присоединил к себе Березовский сыродельный комбинат, вложив в него более €32 млн. Основной пакет акций (62,68%) комбината был куплен у государства в 2018 году за 86,3 млн рублей.





Кроме того, есть дочернее предприятие «Савушкин-Орша» в Оршанском районе, которое тоже создано на базе купленного у государства.



