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Энергетическая безопасность: что в Беларуси считают альтернативой российскому газу?
07.05.2021 15:15 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Республика Беларусь – равнинная страна, где отсутствуют крупные перепады рельефа, благоприятные для строительства крупных ГЭС, на ее территории не дуют сильные ветры, чтобы использовать их энергию в промышленных масштабах, нет выхода к морям и океанам. Государственная программа "Энергосбережение" на 2021–2025 годы предусматривает достижение доли возобновляемых источников энергии в валовом потреблении топливно-энергетических ресурсов на уровне 8% и снижение энергоемкости ВВП на 7 % к уровню 2020 года. Как в стране будет реализовываться программу, и чем планируют частично заменить потребление природного газа?
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