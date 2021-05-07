Энергетическая безопасность: что в Беларуси считают альтернативой российскому газу?

Источник материала: Sputnik Беларусь

Республика Беларусь – равнинная страна, где отсутствуют крупные перепады рельефа, благоприятные для строительства крупных ГЭС, на ее территории не дуют сильные ветры, чтобы использовать их энергию в промышленных масштабах, нет выхода к морям и океанам. Государственная программа "Энергосбережение" на 2021–2025 годы предусматривает достижение доли возобновляемых источников энергии в валовом потреблении топливно-энергетических ресурсов на уровне 8% и снижение энергоемкости ВВП на 7 % к уровню 2020 года. Как в стране будет реализовываться программу, и чем планируют частично заменить потребление природного газа?

Участники круглого стола:

начальник управления производства и реализации продукции Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь Андрей Мацкевич ;

; заместитель директора Департамента по энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь Леонид Полещук ;

; представители Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.

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