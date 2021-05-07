ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Энергетическая безопасность: что в Беларуси считают альтернативой российскому газу?

07.05.2021 15:15 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Республика Беларусь – равнинная страна, где отсутствуют крупные перепады рельефа, благоприятные для строительства крупных ГЭС, на ее территории не дуют сильные ветры, чтобы использовать их энергию в промышленных масштабах, нет выхода к морям и океанам. Государственная программа "Энергосбережение" на 2021–2025 годы предусматривает достижение доли возобновляемых источников энергии в валовом потреблении топливно-энергетических ресурсов на уровне 8% и снижение энергоемкости ВВП на 7 % к уровню 2020 года. Как в стране будет реализовываться программу, и чем планируют частично заменить потребление природного газа?

Участники круглого стола:

  • начальник управления производства и реализации продукции Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь Андрей Мацкевич;
  • заместитель директора Департамента по энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь Леонид Полещук;
  • представители Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.

Отправьте заявку на p.tukhto@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В среду, 12 мая, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь состоится круглый стол на тему: "Повышение энергоэффективности экономики за счет использования...
 
Новости дня
Новости разные
 
Что происходит? Нацбанк Беларуси не аттестовал председателя правления Альфа-Банка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by