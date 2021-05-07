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Чем заканчивается столкновение воздушного шара и электросетей

07.05.2021 15:15 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Линии электропередач порой страдают от непогоды. Ледяной дождь, упавшие от сильного ветра деревья — к обрыву могут привести разные причины. Но в Казахстане случилась, пожалуй, самая необычная авария, оставившая без света 4000 человек. А начиналось все очень красиво: вчера вечером владелец воздушного шара, промышляющий туристическими полетами, «поднял паруса». И какое-то время путешествие над городом Шымкент шло по плану.

Однако неожиданно поднялся сильный ветер. Набиравший высоту шар снесло с траектории, и он направился напрямую к линии электропередач. Столкновения было не избежать. В итоге люди не пострадали, а вот электросети в 10 кВ оказались оборваны.

— Специальные бригады ТОО «ОңтүстікЖарықТранзит», ГКП «Куатжылуорталык-3» проводят восстановительные работы. Факт зарегистрирован в Каратауском районном управлении полиции. Проводится проверка, — уточнило издание inform.kz.

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Линии электропередач порой страдают от непогоды. Ледяной дождь, упавшие от сильного ветра деревья — к обрыву могут привести разные причины. Но в Казахстане...
 
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