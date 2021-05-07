Арина Соболенко: «Рада, что со стороны кажется, что все идет согласно моему плану»









Белорусская теннисистка Арина Соболенко подвела итоги победе над Анастасией Павлюченковой (6:2, 6:3) в полуфинале турнира в Мадриде, а также поделилась ожиданиями от поединка против Эшли Барти.





«Думаю, я стала значительно лучше играть на этом покрытии. Конечно, эти победы вселили в меня уверенность, но мне еще есть над чем поработать. Я очень довольна уровнем тенниса, который я демонстрирую здесь, в Мадриде.





Со стороны кажется, что все идет по моему сценарию, но в некоторых геймах я не чувствовала свою подачу, а в других не работало что-то еще. Так всегда и происходит. Но я рада, что со стороны кажется, что все идет согласно моему плану».





«Барти? Мне нужно быть физически готовой к этому матчу. Она номер один и сейчас выглядит просто великолепно. Мы играли в Штутгарте, было нелегко. Но я сделаю все возможное, чтобы как можно лучше подготовиться, очень жду это сражение.





Я стараюсь сохранять позитив и наслаждаться жизнью. Я всегда такая – улыбаюсь, веселюсь.

Иногда у меня бывают плохие дни. Но когда я здесь, в Мадриде, выкладываюсь по максимуму и вижу, как за меня болеют, незачем переживать и грустить. На этой неделе я по-настоящему счастливый человек, надеюсь, смогу сохранять это состояние и дальше», — сказала Соболенко.





По ходу турнира белоруска проиграла лишь 18 геймов, а ни одна из соперниц не сумела выиграть у нее больше трех геймов за партию.





23-летняя спортсменка пробилась в финал на втором турнире подряд и на третьем в нынешнем сезоне. Для Соболенко этот финал станет 15-м в карьере (9 побед).





Благодаря выходу в финал белоруска гарантировала себе место в топ-5 в обновленном рейтинге WTA. В случае поражения теннисистка станет пятой ракеткой мира и четвертой – в случае победы.