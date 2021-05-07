Затяжная магнитная буря ожидается в середине мая













Как прогнозируется, сильное возбуждение магнитосферы начнется 12 числа, 13-14 мая ожидается магнитная буря, после чего магнитосфера будет оставаться возбужденной в течение нескольких дней, до 17 числа включительно. Затем, 20 мая, также произойдет всплеск, который будет непродолжительным.





Специалисты рекомендуют в дни магнитной активности чутко прислушиваться к организму и не работать на износ. Желательно в такие дни отказаться от физических нагрузок и следить за питанием: жирная и слишком соленая пища не пойдет на пользу. Не переедайте, чтобы не увеличить нагрузку на сердечно-сосудистую систему.





Магнитные бури часто провоцируют сонливость или бессонницу, внезапное ухудшение самочувствия, раздражительность, невнимательность.