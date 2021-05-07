Девочка поцарапала авто на $1000: что говорит страховая про такие случаи?

Источник материала: Onliner

Банальная история: ребенок поцарапал машину. С приходом тепла таких случаев, очевидно, станет больше. В Гродно на стоянке комиссионного магазина ситуация обрела экстремальное проявление: повреждены 12 авто, все они находились на закрытой территории, а виновница за 4 с лишним месяца так и не найдена. А что же страховая компания? Она поможет в похожих обстоятельствах?

Случай в Гродно

История случилась еще в декабре 2020 года. «К нам на площадку пришла семья с детьми, — рассказывал владелец комиссионного автосалона. — Пока взрослые спокойно осматривали автомобили и приценивались, их старшая дочь гуляла рядом с камешком в руках. Родители даже не видели, что их малышка ставит метки на кузовах чужих машин. Позднее мы насчитали 12 авто с подобными „росписями“».

Несмотря на запись с камер видеонаблюдения, проверку биллинга сотовых телефонов и опрос жителей близлежащих домов, милиции не удалось установить личность посетителей автосалона. Поэтому владельцу комиссионки пришлось взять все расходы на себя. Какие-то авто были отправлены на перекраску, другие — на полировку кузова. Общая сумма ремонта превысила $1000. Можно ли компенсировать хотя бы часть затрат с помощью страховой компании?

Как быть? Комментарий страховой

«Если бы автомобили были застрахованы по КАСКО, то ущерб был бы полностью компенсирован. Это стандартная ситуация — неправомерные действия третьих лиц, — прокомментировали Onliner ситуацию в филиале по урегулированию убытков компании „Белгосстрах“. — Если КАСКО нет, то в данном случае страхования компания ничем помочь не сможет. Даже если виновницу найдут, то потребовать компенсацию ущерба можно будет только через суд, здесь в силу вступает Гражданский кодекс».

Согласно статье 942 ГК РБ, «за вред, причиненный несовершеннолетним, не достигшим 14 лет (малолетним), отвечают его родители, усыновители или опекун, если не докажут, что вред возник не по их вине».

А статья 933 ГК разъясняет основания ответственности за причинение вреда: «Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юрлица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Законом может быть возложена обязанность возмещения вреда на лицо, не являющееся причинителем вреда. Законом или договором может быть установлена обязанность причинителя вреда выплатить потерпевшим компенсацию сверх возмещения вреда».

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