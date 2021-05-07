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Минская ГАИ взялась за водителей «Яндекс.Такси»

07.05.2021 15:51 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Столичная ГАИ решила усилить контроль за водителями Uber и «Яндекс.Такси». Об этом стало известно еще 4 мая. За последние несколько суток из официальных источников приходит информация о результатах этого усиления. Сообщается о двух нетрезвых шоферах, остановленных за последние сутки в Минске.

«Столичной Госавтоинспекцией реализуется ряд мероприятий по контролю за соблюдением требований действующего законодательства водителями автомобилей сервисов Uber и „Яндекс.Такси“, — сообщили инспекторы. — В связи с увеличением количества ДТП, совершаемых по их вине. За 4 месяца текущего года выявлено 7 фактов управления в состоянии опьянения этими водителями, четверо не имели прав. Зарегистрировано 85 нарушений правил маневрирования, проезда переходов, в том числе повлекших создание аварийной обстановки. По их вине совершено 99 ДТП, в трех случаях нарушители покинули место аварии. Зарегистрировано два происшествия, в которых пострадали три человека».

За последние сутки от ГАИ поступило два сообщения о нетрезвых водителях «Яндекс.Такси»: «В 16:30 на ул. Бачило сотрудники обратили внимание на Volkswagen („Яндекс.Такси“) из-за манеры езды. За рулем находился 33-летний водитель, у которого имелись явные признаки алкогольного опьянения. Водитель пояснил, что, находясь дома, выпил с товарищем около 700 грамм водки. Когда алкоголь закончился, он решил съездить в ближайший магазин за добавкой. Освидетельствование показало 1,8 промилле. Водитель отстранен от управления ТС, автомобиль доставлен на охраняемую стоянку».

Минская ГАИ взялась за водителей «Яндекс.Такси»
Минская ГАИ взялась за водителей «Яндекс.Такси»

«А вчера днем на ул. Купревича за нарушение ПДД остановили 37-летнего водителя Renault, принадлежащего сервису „Яндекс.Такси“, — рассказали еще одну историю в ГАИ. — Во время разбирательства состояние мужчины вызвало подозрение. Результат медосвидетельствования — 1,56 промилле. В отношении него составлено несколько протоколов, в том числе за управление в состоянии опьянения. Минчанин был доставлен в вытрезвитель, а автомобиль помещен на стоянку РУВД».

Минская ГАИ взялась за водителей «Яндекс.Такси»

В ГАИ предупреждают, что с 7 по 12 мая в Минской области пройдет акция «Трезвый водитель». «Будут созданы рейдовые группы из инспекторов и других служб милиции общественной безопасности, — говорится в сообщении. — Патрулирование будет приближено к объектам торговли спиртными напитками (кафе, магазины, АЗС), а также другим местам массового отдыха граждан, особенно в вечернее и ночное время».

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Теги: Минск
 
 
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Столичная ГАИ решила усилить контроль за водителями Uber и «Яндекс.Такси». Об этом стало известно еще 4 мая. За последние несколько суток из официальных источников...
 
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