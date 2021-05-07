Минская ГАИ взялась за водителей «Яндекс.Такси»

Источник материала: Onliner

Столичная ГАИ решила усилить контроль за водителями Uber и «Яндекс.Такси». Об этом стало известно еще 4 мая. За последние несколько суток из официальных источников приходит информация о результатах этого усиления. Сообщается о двух нетрезвых шоферах, остановленных за последние сутки в Минске.

«Столичной Госавтоинспекцией реализуется ряд мероприятий по контролю за соблюдением требований действующего законодательства водителями автомобилей сервисов Uber и „Яндекс.Такси“, — сообщили инспекторы. — В связи с увеличением количества ДТП, совершаемых по их вине. За 4 месяца текущего года выявлено 7 фактов управления в состоянии опьянения этими водителями, четверо не имели прав. Зарегистрировано 85 нарушений правил маневрирования, проезда переходов, в том числе повлекших создание аварийной обстановки. По их вине совершено 99 ДТП, в трех случаях нарушители покинули место аварии. Зарегистрировано два происшествия, в которых пострадали три человека».

За последние сутки от ГАИ поступило два сообщения о нетрезвых водителях «Яндекс.Такси»: «В 16:30 на ул. Бачило сотрудники обратили внимание на Volkswagen („Яндекс.Такси“) из-за манеры езды. За рулем находился 33-летний водитель, у которого имелись явные признаки алкогольного опьянения. Водитель пояснил, что, находясь дома, выпил с товарищем около 700 грамм водки. Когда алкоголь закончился, он решил съездить в ближайший магазин за добавкой. Освидетельствование показало 1,8 промилле. Водитель отстранен от управления ТС, автомобиль доставлен на охраняемую стоянку».









«А вчера днем на ул. Купревича за нарушение ПДД остановили 37-летнего водителя Renault, принадлежащего сервису „Яндекс.Такси“, — рассказали еще одну историю в ГАИ. — Во время разбирательства состояние мужчины вызвало подозрение. Результат медосвидетельствования — 1,56 промилле. В отношении него составлено несколько протоколов, в том числе за управление в состоянии опьянения. Минчанин был доставлен в вытрезвитель, а автомобиль помещен на стоянку РУВД».





В ГАИ предупреждают, что с 7 по 12 мая в Минской области пройдет акция «Трезвый водитель». «Будут созданы рейдовые группы из инспекторов и других служб милиции общественной безопасности, — говорится в сообщении. — Патрулирование будет приближено к объектам торговли спиртными напитками (кафе, магазины, АЗС), а также другим местам массового отдыха граждан, особенно в вечернее и ночное время».

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