|
«Убийца iPad Pro» от Xiaomi получит батарею на 8520 мАч
Источник материала: Onliner
Xiaomi
Mi Pad 5 получит аккумулятор емкостью 8520 мАч: он будет состоять из двух батарей емкостью 4260 мАч. Также известно, что будет две версии планшета: обычная и Pro-модификация. Последнюю оснастят LCD-экраном с частотой обновления 120 Гц и разрешением 2560×1600 мАч.
Основная камера будет состоять из трех фотосенсоров, по дизайну она похожа на камеру в Xiaomi Mi 11.
Сроки премьеры Xiaomi Mi Pad 5 пока не называются.
10.2" IPS (2160x1620), iPadOS, Apple A12 Bionic, флэш-память 32 ГБ, цвет темно-серый
11" IPS (2388x1668), iPadOS, Apple A12Z Bionic, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, цвет серый
10.4" TN+Film (2000x1200), Android, Qualcomm SM6115, ОЗУ 3 ГБ, флэш-память 64 ГБ, цвет темно-серый
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Xiaomi готовится к премьере Mi Pad 5. Этот планшет будет позиционироваться как конкурент iPad Pro, а также сериям Samsung Galaxy Tab и Huawei Mate Pad Pro. В интернете уже появились...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)