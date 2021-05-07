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«Убийца iPad Pro» от Xiaomi получит батарею на 8520 мАч

07.05.2021 15:51 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Xiaomi готовится к премьере Mi Pad 5. Этот планшет будет позиционироваться как конкурент iPad Pro, а также сериям Samsung Galaxy Tab и Huawei Mate Pad Pro. В интернете уже появились характеристики планшета.

Mi Pad 5 получит аккумулятор емкостью 8520 мАч: он будет состоять из двух батарей емкостью 4260 мАч. Также известно, что будет две версии планшета: обычная и Pro-модификация. Последнюю оснастят LCD-экраном с частотой обновления 120 Гц и разрешением 2560×1600 мАч.

Основная камера будет состоять из трех фотосенсоров, по дизайну она похожа на камеру в Xiaomi Mi 11.

Сроки премьеры Xiaomi Mi Pad 5 пока не называются.

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Xiaomi готовится к премьере Mi Pad 5. Этот планшет будет позиционироваться как конкурент iPad Pro, а также сериям Samsung Galaxy Tab и Huawei Mate Pad Pro. В интернете уже появились...
 
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