Двух минчан арестовали на 13 суток за жесты «виктори»

Суд Фрунзенского района Минска 7 мая назначил 13 суток ареста Максиму Сидоренко и Александру Пустовалову, задержанным 6 мая возле места убийства силовиками Александра Тарайковского, сообщает лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна».





После задержания во Фрунзенском РУВД на Сидоренко и Пустовалова составили протоколы по ст. 24.23 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) и обвинили в «пикетировании путем поднятой руки вверх и демонстрации жеста «виктори».

Выступавший в качестве свидетеля милиционер заявил в суде, что задержанные привлекли внимание тем, что зажгли лампадки возле мемориала Тарайковскому. Однако Сидоренко и Пустовалов это отрицают.

Свидетель также сообщил, что из-за их жестов водители начали громко реагировать и сигналить.

Как пояснил суду Сидоренко, они с другом «пришли на место гибели Тарайковского, чтобы выразить свое уважение и поддержку».