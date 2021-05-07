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Двух минчан арестовали на 13 суток за жесты «виктори»

07.05.2021 15:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Суд Фрунзенского района Минска 7 мая назначил 13 суток ареста Максиму Сидоренко и Александру Пустовалову, задержанным 6 мая возле места убийства силовиками Александра Тарайковского, сообщает лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна».

Двух минчан арестовали на 13 суток за жесты «виктори»

После задержания во Фрунзенском РУВД на Сидоренко и Пустовалова составили протоколы по ст. 24.23 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) и обвинили в «пикетировании путем поднятой руки вверх и демонстрации жеста «виктори».

Выступавший в качестве свидетеля милиционер заявил в суде, что задержанные привлекли внимание тем, что зажгли лампадки возле мемориала Тарайковскому. Однако Сидоренко и Пустовалов это отрицают.

Свидетель также сообщил, что из-за их жестов водители начали громко реагировать и сигналить.

Как пояснил суду Сидоренко, они с другом «пришли на место гибели Тарайковского, чтобы выразить свое уважение и поддержку».

 
Теги: Минск
 
 
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Суд Фрунзенского района Минска 7 мая назначил 13 суток ареста Максиму Сидоренко и Александру Пустовалову, задержанным 6 мая возле места убийства силовиками...
 
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