ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Макей заявил о готовности ответных мер на западные санкции

07.05.2021 15:57 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Белорусские власти подготовили ответные меры на западные санкции, заявил 7 мая узкому кругу журналистов в Минске министр иностранных дел Владимир Макей. Стенограмму ответов на вопросы предоставила пресс-служба МИД.

Макей заявил о готовности ответных мер на западные санкции

«Понятно, что для нас санкционная тематика сейчас самая актуальная в силу того, что ее сейчас активно продвигают и беглые белорусские преступники, находящиеся в некоторых западных странах, — сказал Макей. — Меня поражает при этом цинизм и ненависть по отношению к своему народу. Я внимательно читаю заявления соответствующих деятелей, которые говорят, что эти санкции предназначены для борьбы с "режимом" и не повлияют на уровень благосостояния обычных людей. Более того, они говорят, что требования об этих санкциях исходят от самих работников тех или иных предприятий», передает БелаПАН.

«То, что эти беглые преступники требуют от западных политиков, и то, что эти западные политики идут на эти требования, — для нас эта логика абсолютно непонятна. Вернее, понятна в силу тех или иных обстоятельств. Естественно, такие вещи не могут и не будут оставаться без ответа», — добавил Макей.

Он напомнил, что Александр Лукашенко поручал подготовить ответные меры «на случай введения каких-то очередных санкций против белорусского народа».

«Подобные меры обсуждались и ранее. Они подготовлены. Они будут абсолютно ассиметричными и адекватными той ситуации, которая складывается. Поэтому без ответа никакие шаги наших оппонентов из европейских и западных стран не останутся. Эти меры сейчас отработаны. Мы подождем дальнейшего развития ситуации, посмотрим, к каким решениям придут наши партнеры на Западе», — сказал Макей.

Поясняя, какие ответные меры может принять Беларусь, Макей отметил: «Это будут и симметричные и ассиметричные санкции. Они подразумевают и возможные меры против европейского бизнеса, находящегося в Беларуси. Многие сейчас стенают, что руководство Беларуси, принимая сейчас решение об ответных мерах, якобы делает себе выстрел в ногу. Так вот, никто не будет себе делать никаких выстрелов ни в ногу, ни в голову, ни в сердце, ни куда-нибудь еще. Мы не допустим того, чтобы наши ответные меры повлияли на экономическое развитие страны, на благосостояние народа».

 

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские власти подготовили ответные меры на западные санкции, заявил 7 мая узкому кругу журналистов в Минске министр иностранных дел Владимир Макей....
 
Новости дня
Новости разные
 
Ад 4,5 да 6 гадоў. У Менску вынеслі прысуд у справе «Арміі з народам»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by