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Макей заявил о готовности ответных мер на западные санкции
Источник материала: Навiны
Белорусские власти подготовили ответные меры на западные санкции, заявил 7 мая узкому кругу журналистов в Минске министр иностранных дел Владимир Макей. Стенограмму ответов на вопросы предоставила пресс-служба МИД.
«Понятно, что для нас санкционная тематика сейчас самая актуальная в силу того, что ее сейчас активно продвигают и беглые белорусские преступники, находящиеся в некоторых западных странах, — сказал Макей. — Меня поражает при этом цинизм и ненависть по отношению к своему народу. Я внимательно читаю заявления соответствующих деятелей, которые говорят, что эти санкции предназначены для борьбы с "режимом" и не повлияют на уровень благосостояния обычных людей. Более того, они говорят, что требования об этих санкциях исходят от самих работников тех или иных предприятий», передает
«То, что эти беглые преступники требуют от западных политиков, и то, что эти западные политики идут на эти требования, — для нас эта логика абсолютно непонятна. Вернее, понятна в силу тех или иных обстоятельств. Естественно, такие вещи не могут и не будут оставаться без ответа», — добавил Макей.
Он напомнил, что Александр Лукашенко поручал подготовить ответные меры «на случай введения каких-то очередных санкций против белорусского народа».
«Подобные меры обсуждались и ранее. Они подготовлены. Они будут абсолютно ассиметричными и адекватными той ситуации, которая складывается. Поэтому без ответа никакие шаги наших оппонентов из европейских и западных стран не останутся. Эти меры сейчас отработаны. Мы подождем дальнейшего развития ситуации, посмотрим, к каким решениям придут наши партнеры на Западе», — сказал Макей.
Поясняя, какие ответные меры может принять Беларусь, Макей отметил: «Это будут и симметричные и ассиметричные санкции. Они подразумевают и возможные меры против европейского бизнеса, находящегося в Беларуси. Многие сейчас стенают, что руководство Беларуси, принимая сейчас решение об ответных мерах, якобы делает себе выстрел в ногу. Так вот, никто не будет себе делать никаких выстрелов ни в ногу, ни в голову, ни в сердце, ни куда-нибудь еще. Мы не допустим того, чтобы наши ответные меры повлияли на экономическое развитие страны, на благосостояние народа».
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