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Гороскоп на май 2021 | Весы
Источник материала: ОНТ
Последний весенний месяц принесет нам теплую погоду и позитивные перемены в жизни. Что сулит май Весам, рассказывает
Пусть ваши близкие настроены скептически и не верят в вас, не следует упускать возможности осуществления своей мечты! Идите вперед к цели, но помните, что прогресс может быть медленным. Главное не отступать, и, в конце концов, и друзья поддержат ваше решение, и вы сможете реализовать задуманное.
Фото: 5sfer.com
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Последний весенний месяц принесет нам теплую погоду и позитивные перемены в жизни. Что сулит май Весам, рассказывает Elle. Пусть ваши близкие настроены скептически...
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