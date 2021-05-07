Гороскоп на май 2021 | Весы

Источник материала: ОНТ

Последний весенний месяц принесет нам теплую погоду и позитивные перемены в жизни. Что сулит май Весам, рассказывает Elle .

Пусть ваши близкие настроены скептически и не верят в вас, не следует упускать возможности осуществления своей мечты! Идите вперед к цели, но помните, что прогресс может быть медленным. Главное не отступать, и, в конце концов, и друзья поддержат ваше решение, и вы сможете реализовать задуманное.





Фото: 5sfer.com

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