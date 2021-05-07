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Гороскоп на май 2021 | Девы
Источник материала: ОНТ
Последний весенний месяц принесет нам теплую погоду и позитивные перемены в жизни. Что сулит май Девам, рассказывает
Ваш девиз «Если хочешь сделать что-то хорошо – сделай это сам», вам важно, чтобы все было идеально. И в этом месяце у вас это также получится. Вы сможете вдохновиться, стать увереннее в себе и наполниться энергией и энтузиазмом. А самое важное – ощущение счастья, которое не покинет вас весь май.
Фото: 5sfer.com
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Последний весенний месяц принесет нам теплую погоду и позитивные перемены в жизни. Что сулит май Девам, рассказывает Elle. Ваш девиз «Если хочешь сделать что-то...
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