Гороскоп на май 2021 | Скорпион

Источник материала: ОНТ

Последний весенний месяц принесет нам теплую погоду и позитивные перемены в жизни. Что сулит май Скорпионам, рассказывает Elle .

Сейчас вы должны определиться, что для вас важнее: отношения или ваша гордость? Следует быть более гибкими, чтобы отношения развивались. Сделайте первый шаг, пойдите на компромисс – решите наконец, чего именно хотите.





Фото: 5sfer.com

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