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Гороскоп на май 2021 | Скорпион
Источник материала: ОНТ
Последний весенний месяц принесет нам теплую погоду и позитивные перемены в жизни. Что сулит май Скорпионам, рассказывает
Сейчас вы должны определиться, что для вас важнее: отношения или ваша гордость? Следует быть более гибкими, чтобы отношения развивались. Сделайте первый шаг, пойдите на компромисс – решите наконец, чего именно хотите.
Фото: 5sfer.com
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Последний весенний месяц принесет нам теплую погоду и позитивные перемены в жизни. Что сулит май Скорпионам, рассказывает Elle. Сейчас вы должны определиться, что...
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