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Они достойны звания «Муж года»: 7 забавных мужских выходок, которые поставили жен в тупик
Источник материала: ОНТ
Отличное чувство юмора – бесценное качество. Особенно важен юмор в семейной жизни. Мы собрали подборку фотографий, которые доказывают: даже если мужья делают что-то неправильно, это не повод огорчаться. Иногда стоит «отключить» серьезность и вместе посмеяться от души.
«У жены был день рождения, но она попросила не устраивать ничего особенного»
«Жена почему-то сказала, что завтрак в постель — это немного другое»
«Напомнила, чтобы он оставил мне немного мороженого»
«Муж сам отвёз кота на стрижку»
«Жена сказала, что мне нужно проводить больше времени с собакой»
«Я позволила мужу украсить ванную комнату»
«Жене исполнилось 38 лет, но свечки "8" не было. Я выкрутился!»
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Отличное чувство юмора – бесценное качество. Особенно важен юмор в семейной жизни. Мы собрали подборку фотографий, которые доказывают: даже если мужья делают...
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