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Они достойны звания «Муж года»: 7 забавных мужских выходок, которые поставили жен в тупик

07.05.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Они достойны звания «Муж года»: 7 забавных мужских выходок, которые поставили жен в тупик

Отличное чувство юмора – бесценное качество. Особенно важен юмор в семейной жизни. Мы собрали подборку фотографий, которые доказывают: даже если мужья делают что-то неправильно, это не повод огорчаться. Иногда стоит «отключить» серьезность и вместе посмеяться от души. 

«У жены был день рождения, но она попросила не устраивать ничего особенного» 


Stegosaurus_Peas 

«Жена почему-то сказала, что завтрак в постель — это немного другое»


Theowlhoothoot 

«Напомнила, чтобы он оставил мне немного мороженого»


lilieme 

«Муж сам отвёз кота на стрижку»


Incredule 

«Жена сказала, что мне нужно проводить больше времени с собакой»


SingerSongwriter 

«Я позволила мужу украсить ванную комнату»


prm7777777 

«Жене исполнилось 38 лет, но свечки "8" не было. Я выкрутился!»
Lostremote- 

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Отличное чувство юмора – бесценное качество. Особенно важен юмор в семейной жизни. Мы собрали подборку фотографий, которые доказывают: даже если мужья делают...
 
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