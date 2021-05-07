Они достойны звания «Муж года»: 7 забавных мужских выходок, которые поставили жен в тупик

Источник материала: ОНТ

Отличное чувство юмора – бесценное качество. Особенно важен юмор в семейной жизни. Мы собрали подборку фотографий, которые доказывают: даже если мужья делают что-то неправильно, это не повод огорчаться. Иногда стоит «отключить» серьезность и вместе посмеяться от души.

«У жены был день рождения, но она попросила не устраивать ничего особенного»



Stegosaurus_Peas

«Жена почему-то сказала, что завтрак в постель — это немного другое»



Theowlhoothoot

«Напомнила, чтобы он оставил мне немного мороженого»



lilieme

«Муж сам отвёз кота на стрижку»



Incredule

«Жена сказала, что мне нужно проводить больше времени с собакой»



SingerSongwriter

«Я позволила мужу украсить ванную комнату»



prm7777777

«Жене исполнилось 38 лет, но свечки "8" не было. Я выкрутился!»

Lostremote-

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