Стало известно, когда в Минске начнут отключать отопление

Источник материала: ОНТ

Минске начнут отключать отопление" class="one-news__figure-img">

Подача тепла в батареи минчан закончится в середине следующей недели. Об этом рассказал зампредседателя Мингорисполкома Александр Дорохович во время заседания рабочей группы.

Представитель Мингорисполкома отметил, что данное решение обоснованно, так как погода стабилизируется, более того, прогнозируется потепление. В связи с этим с 12 мая начнут отключать подачу тепла минчанам.

Отопление в Минске в этом году начали отключать в административных зданиях в середине апреля, однако из-за похолоданий было решено перенести сроки отключения тепла в жилых домах.

Фото: pixabay

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