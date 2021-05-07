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Стало известно, когда в Минске начнут отключать отопление

07.05.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Стало известно, когда в Минске начнут отключать отоплениеМинске начнут отключать отопление" class="one-news__figure-img">

Подача тепла в батареи минчан закончится в середине следующей недели. Об этом рассказал зампредседателя Мингорисполкома Александр Дорохович во время заседания рабочей группы.

Представитель Мингорисполкома отметил, что данное решение обоснованно, так как погода стабилизируется, более того, прогнозируется потепление. В связи с этим с 12 мая начнут отключать подачу тепла минчанам.

Отопление в Минске в этом году начали отключать в административных зданиях в середине апреля, однако из-за похолоданий было решено перенести сроки отключения тепла в жилых домах.

Фото: pixabay

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Теги: Минск
 
 
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Подача тепла в батареи минчан закончится в середине следующей недели. Об этом рассказал зампредседателя Мингорисполкома Александр Дорохович во время заседания...
 
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