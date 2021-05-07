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Эти продукты нельзя сочетать. Запомните их! В списке есть даже бутерброды с колбасой

07.05.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Эти продукты нельзя сочетать. Запомните их! В списке есть даже бутерброды с колбасой

Правильное сочетание продуктов чрезвычайно важно для здоровья и хорошего самочувствия. В противном случае можно «заработать» несварение, вздутие живота и прочие проблемы с ЖКТ. Диетолог Елена Кален рассказала, что именно не следует совмещать.  

Для начала стоит запомнить, что влияет на сочетаемость продуктов. Это их состав, количество, ферменты и время, которое организм тратит на переваривание пищи. 

Первое неправильное сочетание – бутерброды с сыром и колбасой (один из самых популярных вариантов завтрака и перекуса). По словам диетолога, такие бутерброды довольно долго перевариваются и перегружают пищеварительную систему. В этот же пункт Елена Кален отнесла вареники, манты и пельмени.  


Второе неверное сочетание – сыр и помидоры с картофелем. Медик пояснила: картошка и томаты уменьшают полезные свойства друг друга. А если к этому добавить сыр, можно получить боли в суставах. Диетолог рекомендует в качестве альтернативы есть мясо с овощами, не содержащими крахмал. Это брокколи, морковь, спаржа, салат.


Третье неудачное сочетание – кислые фрукты. Диетолог включила в этот список ананасы и апельсины. Также важно помнить, что любые фрукты следует есть не после приема пищи, а до. Причина в том, что организм тратит много времени, чтобы усвоить фрукты. В результате может образоваться вздутие живота. 


ФОТО: pixabay

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Правильное сочетание продуктов чрезвычайно важно для здоровья и хорошего самочувствия. В противном случае можно «заработать» несварение, вздутие живота и прочие...
 
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